PRF: autorização para novo concurso sai nos próximos dias

PRF ganhará reforço de novos policiais Crédito: Facebook PRF

Boa notícia para quem se prepara para o concurso público da Polícia Rodoviária Federal. A portaria que autoriza o tão aguardado certame já foi encaminhado para publicação no Diário Oficial da União, o que deve ocorrer nos próximos dias.

A informação é de que o Ministério do Planejamento encaminhou a autorização para publicação na última quarta-feira (25), após o horário de recebimento.

A expectativa da PRF era que que o processo seletivo fosse realizada até junho. Inicialmente, a previsão é de que sejam liberadas 500 vagas para o cargo de policial rodoviário federal, que exige o nível superior. No entanto, a corporação aguarda que esse quantitativo seja ampliado para 1.000 oportunidades.

O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, divulgou, extraoficialmente, que estão autorizadas 500 vagas para o cargo de policial rodoviário federal. O anúncio foi feito em fevereiro último junto com o certame da Polícia Federal, cujo edital já foi publicado, as inscrições realizadas e as provas serão aplicadas no dia 19 de agosto.

Com a autorização publicada, a contratação da empresa e a publicação do edital deverão ocorrer de forma muito rápida, tendo em vista que a PRF já conta com uma minuta de edital pronta, que vem sendo elaborada desde o final de 2016, com o objetivo de permitir que o concurso possa ser iniciado imediatamente após a publicação da portaria.

SOBRE O CARGO

Para concorrer ao cargo de policia rodoviário é necessário ter curso de nível superior em qualquer área de formação, além de carteira de habilitação a partir da categoria B. A jornada de trabalho dos servidores é de 40 horas semanais.

Vale lembrar que, em decorrência da lei 13.371, sancionada pelo presidente Michel Temer em 2016, a partir de janeiro, a remuneração inicial da categoria passou a ser de R$ 9.931,57, já considerando o auxílio-alimentação de R$ 458.

Além disso, ainda de acordo com a lei, os servidores contarão com mais um reajuste, em janeiro de 2019, quando o salário passará a ser de R$ 10.357,88, também com o benefício.

ATRIBUIÇÕES

O policial rodoviário federal tem como função desenvolver atividades de natureza policial, envolvendo fiscalização, patrulhamento e policiamento ostensivo, atendimento e socorro às vítimas de acidentes rodoviários e demais atribuições com a área operacional do Departamento de Polícia Rodoviária Federal.