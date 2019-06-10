Home
Prefeitura de São Mateus abre seleção com 89 vagas para área da saúde

As inscrições começam nesta terça-feira (11) e os salários variam entre R$ 998 e R$ 4.400,00