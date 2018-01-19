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Prefeitura de Santa Leopoldina contrata psicólogos e médicos

Inscrições poderão ser feitas de 24 a 26 de janeiro

Publicado em 19 de Janeiro de 2018 às 14:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jan 2018 às 14:00
Prefeitura de Santa Leopoldina vai contratar profissionais para atuarem na área da Saúde Crédito: Edson Chagas
A Prefeitura de Santa Leopoldina vai contratar profissionais para atuarem na área da Saúde. O processo seletivo simplificado vai preencher cadastro de reserva. A seleção contará com apenas uma etapa, a avaliação de títulos.
As chances são para psicólogo e médicos plantonistas as especialidades de: Ginecologista, Clínico Geral e Pediatra. A atuação será em plantão de seis ou 12 horas ou em jornada de 40 horas semanais, com remuneração de R$ 271,89 ou R$ 543,79 ou mensal de R$ 1.455,53, além de insalubridade.
Os interessados poderão se inscrever no período de 24 a 26 de janeiro de 2018, no horário das 7 às 11 horas e das 12 às 16 horas, na Sala de Administração da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Costa Pereira, s/nº, centro do município de Santa Leopoldina.
 

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