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Inscrições abertas

Prefeitura de Linhares abre 80 vagas para quem tem o nível médio

Oportunidades são para o cargo de monitor de Educação Infantil; interessados podem se inscrever até 4 de dezembro

Publicado em 19 de Novembro de 2018 às 14:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2018 às 14:02
A Prefeitura de Linhares divulgou nesta segunda-feira (19) o edital de abertura de processo seletivo para a contratação de profissionais que tenham o nível médio. A oferta é de 80 vagas para o cargo de monitor de Educação Infantil. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva.
A remuneração é de R$ 954 para carga horária de 40 horas semanais. Os selecionados vão assinar contrata temporário com o município.
As inscrições podem ser feitas até 4 de dezembro de 2018, no site www.idcap.org.br. A taxa é de R$ 45.
O processo seletivo contará com provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório. Os exames serão aplicados no dia 16 de dezembro.
O monitor de Educação Infantil tem como atribuições executar as atividades relacionadas ao atendimento e cuidado de criança da educação infantil; desenvolver atividades de cuidados básicos essenciais de higiene e alimentação; apoiar a equipe pedagógica no desenvolvimento de atividades educacionais e lúdicas, contribuindo para o desenvolvimento das crianças sob seus cuidados; apoiar a organização dos procedimentos administrativos da unidade escolar e executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato.
 

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