Prefeitura de Linhares abre 80 vagas para quem tem o nível médio

A Prefeitura de Linhares divulgou nesta segunda-feira (19) o edital de abertura de processo seletivo para a contratação de profissionais que tenham o nível médio. A oferta é de 80 vagas para o cargo de monitor de Educação Infantil. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva.

A remuneração é de R$ 954 para carga horária de 40 horas semanais. Os selecionados vão assinar contrata temporário com o município.

As inscrições podem ser feitas até 4 de dezembro de 2018, no site www.idcap.org.br . A taxa é de R$ 45.

O processo seletivo contará com provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório. Os exames serão aplicados no dia 16 de dezembro.

O monitor de Educação Infantil tem como atribuições executar as atividades relacionadas ao atendimento e cuidado de criança da educação infantil; desenvolver atividades de cuidados básicos essenciais de higiene e alimentação; apoiar a equipe pedagógica no desenvolvimento de atividades educacionais e lúdicas, contribuindo para o desenvolvimento das crianças sob seus cuidados; apoiar a organização dos procedimentos administrativos da unidade escolar e executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato.