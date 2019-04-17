Home
Prefeitura de Ibiraçu abre seleção para agente de saúde

Interessados poderão se inscrever nos dias 23 e 24 de abril de 2019; remuneração inicial é de R$ 1.250