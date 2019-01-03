Home
>
Concursos e Empregos
>
Prefeitura de Guarapari contrata técnicos de enfermagem

Prefeitura de Guarapari contrata técnicos de enfermagem

Carga horária 40 horas semanais e a remuneração é de R$ 1.037,83; oferta é de 14 vagas, além da formação de cadastro de reserva