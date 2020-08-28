Prefeitura de Guarapari contrata motorista e atendente de consultório

A Prefeitura de Guarapari está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais de níveis fundamental e médio. Os selecionados vão trabalhar na Secretaria de Saúde do município.
A oferta é de nove vagas para os cargos de motorista (8) e atendente de consultório (1), além da formação de cadastro de reserva. A remuneração varia de R$ 1.045 a R$ 1.189,27, para carga horária de 40 horas semanais.
Os interessados podem se inscrever até o dia 31 de agosto, das 9h às 16h, na Sede Administrativa da secretaria, que fica na Rua Adamastor Antônio da Silva, s/nº, Muquiçaba, Guarapari).
O processo seletivo contará com apenas uma etapa, a avaliação de títulos.
CONFIRA OS CARGOS
- Operador de Equipamento Especial - Motorista
- Carga horária: 40h/semanal
- Remuneração: R$ 1.189,27
- Requisitos: Ensino médio completo, Carteira Nacional de Habilitação Categoria Mínima D, Curso para condutor de veículos de emergência carga horária mínima de 50 horas, com experiência mínima de 12 meses como motorista profissional na categoria exigida.
- Vagas: 2, além da formação de cadastro de reserva.
- Operador de Equipamento Leve - Motorista
- Carga horária: 40h/semanal
- Remuneração: R$ 1.148,85
- Requisitos: Ensino Fundamental Completo, Carteira Nacional de Habilitação Categoria Mínima B, Registro no respectivo Órgão Regulador Departamento de Trânsito.
- Vagas: 6, sendo 5 para ampla concorrência e uma para PCD. Haverá também cadastro de reserva
- Agente de Atendimento em Saúde I - Atendente De Consultório
- Carga horária: 40h/semanal
- Remuneração: R$ 1.045,00
- Requisito: Ter Ensino Fundamental
- Vaga: 1, além da formação de cadastro de reserva