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Temporários

Prefeitura de Guarapari contrata motorista e atendente de consultório

Interessados podem se inscrever até 31 de agosto; oferta é de nove vagas para cargos de níveis fundamental e médio e os salários chegam a R$ 1,1 mil

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 12:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2020 às 12:14
Prefeitura de Guarapari
Prefeitura de Guarapari seleciona profissionais temporários para atuar na Secretaria de Saúde Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Guarapari
A Prefeitura de Guarapari está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais de níveis fundamental e médio. Os selecionados vão trabalhar na Secretaria de Saúde do município.
A oferta é de nove vagas para os cargos de motorista (8) e atendente de consultório (1), além da formação de cadastro de reserva. A remuneração varia de R$ 1.045 a R$ 1.189,27, para carga horária de 40 horas semanais.
Os interessados podem se inscrever até o dia 31 de agosto, das 9h às 16h, na Sede Administrativa da secretaria, que fica na Rua Adamastor Antônio da Silva, s/nº, Muquiçaba, Guarapari).
O processo seletivo contará com apenas uma etapa, a avaliação de títulos.

CONFIRA OS CARGOS

  • Operador de Equipamento Especial - Motorista
  • Carga horária: 40h/semanal
  • Remuneração: R$ 1.189,27 
  • Requisitos: Ensino médio completo, Carteira Nacional de Habilitação Categoria Mínima D, Curso para condutor de veículos de emergência carga horária mínima de 50 horas, com experiência mínima de 12 meses como motorista profissional na categoria exigida.
  • Vagas: 2, além da formação de cadastro de reserva.
  • Operador de Equipamento Leve - Motorista 
  • Carga horária: 40h/semanal
  • Remuneração: R$ 1.148,85 
  • Requisitos: Ensino Fundamental Completo, Carteira Nacional de Habilitação Categoria Mínima B, Registro no respectivo Órgão Regulador Departamento de Trânsito.
  • Vagas: 6, sendo 5 para ampla concorrência e uma para PCD. Haverá também cadastro de reserva
  • Agente de Atendimento em Saúde I - Atendente De Consultório
  • Carga horária: 40h/semanal 
  • Remuneração: R$ 1.045,00 
  • Requisito: Ter Ensino Fundamental
  • Vaga: 1, além da formação de cadastro de reserva

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