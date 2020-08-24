27 concursos públicos abertos com salários de até R$ 13 mil

Pelo menos 27 concursos públicos estão com com inscrições abertas e reúnem milhares de de vagas em todo o país. Há oportunidades em cargos de todos os níveis de escolaridade e para funções efetivas e temporárias. Os salários chegam a R$ 13.350,00 na Prefeitura de Mozarlândia (GO).
No Espírito Santo, as prefeituras de Afonso Cláudio, São Gabriel da Palha, Viana e Montanha estão com processos seletivos abertos para a contratação de profissionais temporários.
Quem quer seguir carreira policial pode se inscrever nos concursos da Polícia Militar do Paraná ou da Polícia Civil do Distrito Federal.