Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • 27 concursos públicos abertos com salários de até R$ 13 mil
Em todo o país

27 concursos públicos abertos com salários de até R$ 13 mil

No Espírito Santo, as prefeituras de Afonso Cláudio, São Gabriel da Palha, Viana e Montanha abriram seleções para contratar profissionais temporários

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 12:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2020 às 12:04
Prova de concurso público
Aplicação de provas em todo o Brasil Crédito: Pixabay
Pelo menos 27 concursos públicos estão com com inscrições abertas e reúnem milhares de de vagas em todo o país. Há oportunidades em cargos de todos os níveis de escolaridade e para funções efetivas e temporárias. Os salários chegam a R$ 13.350,00 na Prefeitura de Mozarlândia (GO).
No Espírito Santo, as prefeituras de Afonso Cláudio, São Gabriel da Palha, Viana e Montanha estão com processos seletivos abertos para a contratação de profissionais temporários.
Quem quer seguir carreira policial pode se inscrever nos concursos da Polícia Militar do Paraná ou da Polícia Civil do Distrito Federal. 

Veja Também

Bolsonaro autoriza concurso com 2 mil vagas na Polícia Federal

5 concursos com salário de até R$ 34 mil para ficar de olho até 2021

Secretaria da Fazenda do ES vai abrir concurso com 50 vagas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que é a leitura profunda e por que ela faz bem para o cérebro
Imagem de destaque
Como suas roupas velhas podem ir parar neste deserto no Chile
Imagem de destaque
Os homens que estão criticando as tendências de 'masculinidade' nas redes sociais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados