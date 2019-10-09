Prefeitura de Guarapari aplica provas neste domingo

Pela manhã, os exames serão realizados para os cargos de Educação Infantil e Educação especial. A abertura dos portões acontece às 8h, com início das provas às 9h e término às 12h.

A tarde, serão aplicadas as provas para Ensino Fundamental I, Língua Portuguesa, Matemática Ciências, História, Geografia, Educação Física, Arte, Inglês e Pedagogo. O horário de abertura dos portões será às 13h30, com fechamento às 14h30. O término da prova está marcado para às 17h30.