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94 vagas

Prefeitura de Guarapari aplica provas neste domingo

Concurso para área da Educação atraiu mais de 8 mil candidatos

Publicado em 09 de Outubro de 2019 às 16:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2019 às 16:50
Prefeitura de Guarapari vai contratar profissionais da área da educação Crédito: Divulgação / Prefeitura de Guarapari
Prefeitura de Guarapari aplica neste domingo, dia 13, as provas objetivas do concurso público para área da Educação. A oferta e de 94 vagas, que atraiu um total de 8.701 inscritos, uma média de 92,5 candidatos/vaga.
Os participantes devem acessar o site da empresa organizadora para conferir onde fará os testes. 

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Pela manhã, os exames serão realizados para os cargos de Educação Infantil e Educação especial. A abertura dos portões acontece às 8h, com início das provas às 9h e término às 12h.
A tarde, serão aplicadas as provas para Ensino Fundamental I, Língua Portuguesa, Matemática Ciências, História, Geografia, Educação Física, Arte, Inglês e Pedagogo. O horário de abertura dos portões será às 13h30, com fechamento às 14h30. O término da prova está marcado para às 17h30.
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