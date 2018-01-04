Prefeitura de Guarapari abre seleção para contratar 30 temporários

Contratos serão temporários Crédito: Reprodução internet

A Prefeitura de Guarapari vai abrir processo seletivo simplificado para contratar agente operacional de ordenamento. Os profissionais vão atuar junto aos fiscais da Secretaria Municipal de Postura e Trânsito, na operacionalização e ordenamento da orla, praças, passeios e logradouros públicos do Município.

A oferta é de 30 vagas. A remuneração é de R$ 1.500,00 para carga horária de 40 horas semanais. Os selecionados vão trabalhar no período de janeiro a março de 2018.

Para participar da seleção, o candidato precisa ter no mínimo 18 anos de idade; ensino fundamental completo; certidão negativa de bons antecedentes criminais; certidão negativa de débitos no Município; atestado Médico de aptidão física.

As inscrições poderão ser feitas de 5 a 8 de janeiro de 2018, diretamente na sede da Secretaria, que fica na Rua Josias Ceruti, 717, Praia do Morro, Guarapari (ao lado do DPJ - Departamento de Polícia Judiciária). O atendimento ocorre das 9 às 12 horas e de 14 às 17 horas.