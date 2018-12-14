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Inscrições abertas

Prefeitura de Guarapari abre seleção para contratar 190 professores

Salário varia de R$ 1.104,90 a R$ 2.214,46, de acordo com o cargo ocupado e a carga horária pode ser de 20 a 24 horas semanais

Publicado em 14 de Dezembro de 2018 às 16:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 dez 2018 às 16:26
Prefeitura de Guarapari vai contratar professores temporários Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Guarapari
A Prefeitura de Guarapari está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado destinado a contratação de 190 professores, em regime de designação temporária. Os profissionais vão atender as escolas da Rede Municipal de Ensino.
Para participar, os candidatos precisam ter Magistério, Graduação, Licenciatura ou Bacharelado de acordo com as exigências necessárias da vaga que desejar se inscrever.
De acordo com o edital, as oportunidades são para a função de Regente de Classe nas disciplinas: Educação Infantil/ Multidisciplinar (30); Anos Iniciais: 1º ao 3º (23); Anos Iniciais: 4º e 5º Anos (23); Intérprete e Tradutor de LIBRAS (3); Instrutor de LIBRAS (1); Deficiência Auditiva (1); Deficiência Visual/ Braille (1); Deficiência Intelectual (11); Altas Habilidades/ Superdotação; 1º Ciclo/ 2º Ciclo da EJA; Arte/ Arte e Cultura (16); Educação Física / Esporte e Lazer (13); Ciências/ Robótica (8); Geografia/Turismo/Educação Ambiental (6) História/ Direitos Humanos (6); Inglês (8); Espanhol; Matemática/ Orientação de Estudos (9); Língua Portuguesa/ Orientação de Estudos/ Leitura e Produção de Texto (13); Ensino Religioso; Monitor de Tecnologia Educacional (8); Pedagogo Escolar (9); Cultura Digital e Tecnológica (1).
O salário base oferecido varia de R$ 1.104,90 a R$ 2.214,46, de acordo com o cargo ocupado e a carga horária pode ser de 20 a 24 horas semanais.
As inscrições podem ser feitas até as 17h59 do dia 17 de dezembro de 2018, exclusivamente via internet pelo site www.processoseletivo.online/semedguarapari.
A seleção contará com Prova Prática, onde os candidatos realizarão exercício profissional no cargo e função pleiteada; e Qualificação profissional através de apresentação de até três títulos na área da Educação.

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