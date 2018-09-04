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Temporários

Prefeitura de Colatina contrata profissionais de nível fundamental

Para participar da seleção, é necessário morar nos distritos de Baunilha, Boapaba e Paul de Graça Aranha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2018 às 16:45

Publicado em 04 de Setembro de 2018 às 16:45

Prefeitura de Colatina abriu seleção para contratar temporários Crédito: Brunela Alves
A Prefeitura de Colatina está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa a contratação de profissionais de nível Fundamental.
A oferta é de três vagas para o cargo de agente de correios comunitários, os quais devem atuar em jornada de 40 horas semanais de trabalho. A remuneração não foi divulgada.
Os interessados podem se inscrever até o dia 6 de setembro de 2018, diretamente na Secretaria Municipal de Administração, que fica na Avenida Ângelo Giuberti 34, Esplanada.
A classificação dos candidatos será por meio de avaliação curricular. O Processo Seletivo tem a validade de um ano, com possibilidade de prorrogação.
Para participar, é necessário morar nos distritos de Baunilha, Boapaba e Paul de Graça Aranha, ter no mínimo 18 anos de idade contemplados até a data de assinatura do contrato e ensino fundamental completo.
 

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