Prefeitura de Colatina contrata profissionais de nível fundamental

Prefeitura de Colatina abriu seleção para contratar temporários Crédito: Brunela Alves

A Prefeitura de Colatina está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa a contratação de profissionais de nível Fundamental.

A oferta é de três vagas para o cargo de agente de correios comunitários, os quais devem atuar em jornada de 40 horas semanais de trabalho. A remuneração não foi divulgada.

Os interessados podem se inscrever até o dia 6 de setembro de 2018, diretamente na Secretaria Municipal de Administração, que fica na Avenida Ângelo Giuberti 34, Esplanada.

A classificação dos candidatos será por meio de avaliação curricular. O Processo Seletivo tem a validade de um ano, com possibilidade de prorrogação.

Para participar, é necessário morar nos distritos de Baunilha, Boapaba e Paul de Graça Aranha, ter no mínimo 18 anos de idade contemplados até a data de assinatura do contrato e ensino fundamental completo.