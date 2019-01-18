Em 2020

Prefeitura de Cariacica vai abrir concurso para guarda municipal

Oportunidades serão abertas após a criação da Guarda Municipal do município; projeto de lei precisa ser encaminhado à Câmara de Vereadores

Publicado em 18 de janeiro de 2019 às 22:00 - Atualizado há 6 anos

Prefeitura Municipal de Cariacica Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Cariacica vai abrir concursos público para contratar guardas municipais. A seleção será realizada no ano que vem e a expectativa é que sejam abertas em torno de 100 vagas. De acordo com a prefeitura, o Projeto de Lei para a criação da Guarda será elaborado e encaminhado à Câmara de Vereadores em 2020.

Somente após a aprovação do documento, o edital de abertura do certame será publicado. Todo o processo está previsto para o primeiro semestre do ano que vem. Ainda não há informações sobre escolaridade, remuneração e quando as inscrições serão abertas.

No mesmo processo de criação, os 19 agentes de trânsito que hoje trabalham na cidade serão incluídos na Guarda Municipal.

As prefeitura de Vila Velha, Vitória e Serra já contam com Guarda Municipal. Em Viana, a corporação foi criada recentemente e o concurso está com inscrições abertas. São 15 vagas para candidatos que tenham o nível médio. O prazo para se inscrever vai até 21 de janeiro de 2019, site www.consulpam.com.br.

