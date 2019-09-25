Home
>
Concursos e Empregos
>
Prefeitura de Cariacica abre 150 vagas para agentes de saúde

Prefeitura de Cariacica abre 150 vagas para agentes de saúde

Salário é de R$ 1.250 para carga horária de 40 horas semanais; inscrições abertas até 23 de outubro