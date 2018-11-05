Prefeitura de Aracruz lança concurso com mais de 250 vagas

Prefeitura de Aracruz Crédito: Divulgação / Prefeitura de Aracruz

A Prefeitura de Aracruz vai abrir concurso público para preencher mais de 250 vagas na área da Educação. As oportunidades são para cargos de nível médio. A remuneração pode chegar a R$ 1.152,16.

As inscrições poderão ser feitas no período de 7 de novembro a 9 de dezembro de 2018, no site www.ibade.org.br . A taxa de participação é de R$ 63.

O candidato que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico)e for membro de família de baixa renda poderá solicitar isenção de taxa. O prazo para pedir o benefício vai de 12 a 14 de novembro de 2018.

As oportunidades são para os cargos de Assistente de Turno, Auxiliar de Professor da Educação Básica, Instrutor de Libras, Monitor de Transporte Escolar, Motorista de Transporte Escolar, Tradutor e Intérprete de Libras - Língua Portuguesa - Libras.

O salário varia de R$ 835,58 a R$ 1.152,16. A remuneração inferior ao salário mínimo é complementada até um salário mínimo vigente. Todos os cargos recebem Ticket Alimentação no valor de R$ 350,00.

O certame será organizado pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade).

O concurso contará com duas etapas. Na primeira, haverá Prova Objetiva, para todos os cargos, de caráter classificatório e eliminatório. Os exames estão previstos para serem aplicados no dia 13 de janeiro de 2019. A segunda fase será composta de Prova Prática, somente para os cargos de Instrutor de Libras; Motorista de Transporte Escolar e Tradutor e Intérprete de Libras e, de caráter eliminatório.

CONFIRA OS CARGOS

ASSISTENTE DE TURNO

Requisitos: Ensino médio completo; Curso de capacitação na área da Educação com carga horária mínima de 80 horas.

Carga horária: 30 horas

Vagas: 50

Remuneração: R$ 835,58

AUXILIAR DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Requisitos: Ensino médio completo.

Carga horária: 30 horas

Vagas: 200

Remuneração: R$ 835,58

INSTRUTOR DE LIBRAS

Requisitos: Ensino médio completo e ser comprovadamente surdo e Curso Complementar: Certificado Prolibras Ou Curso de formação de Instrutores Surdos, com no mínimo 120 horas, promovida por instituições de ensino superior ou instituições credenciadas pelas Secretarias de Educação ou Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos FENEIS/MEC.

Carga horária: 30 horas

Vaga: 1

Remuneração: R$ 835,58

MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

Requisitos: Ensino médio completo e curso de Monitor de Transporte, com no mínimo 50 horas.

Carga horária: 40 horas

Vagas: 6

Remuneração: R$ 1.114,10

MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Requisitos: Ensino médio completo; Carteira Nacional de Habilitação na categoria D ou E em vigência; documento comprobatório de não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias durante os últimos 12 meses; comprovante de aprovação em curso especializado (motorista escolar), nos termos da regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), ainda em vigência; certidão negativa do registro de contribuição criminal relativamente aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores, renovável a cada 5 anos junto ao órgão responsável pela respectiva concessão ou autorização, conforme previsto no artigo 329 do Código de Trânsito Brasileiro.

Carga horária: 44 horas

Vagas: 6

Remuneração: R$ 1.152,16

TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LIBRAS - LÍNGUA PORTUGUESA

Requisitos: Profissional ouvinte com Ensino médio completo e Curso Complementar: Certificado Prolibras ou Curso de formação de Tradutor e Intérprete Libras  Língua Portuguesa  Libras, com no mínimo 120 horas, promovida por instituições de ensino superior ou instituições credenciadas pelas Secretarias de Educação ou Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos FENEIS/MEC.

Carga horária: 30 horas

Vagas: 3