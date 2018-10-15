Prefeitura da Serra abre seleção para contratar mil professores

Prefeitura da Serra contrata professores DTs Crédito: Guilherme Ferrari

A Prefeitura da Serra vai abrir processo seletivo simplificado para contratar mil professores temporários. As inscrições poderão ser feitas de 19 a 25 de outubro. A remuneração pode chegar a R$ 3,3 mil, de acordo com a titulação do candidato.

O edital com as regras do certame será publicado nesta terça-feira (16).

A seleção também vai preencher cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade da prefeitura.

De acordo com informações da prefeitura, os profissionais vão começar a atuar a partir de fevereiro de 2019 substituindo os profissionais que precisam se afastar do cargo, por algum motivo como licenças maternidade, saúde e capacitação.

O processo seletivo contará com duas etapas. Segundo informações da prefeitura

, diferente dos outros anos, a primeira será realizada por provas objetivas, com 50 questões de múltipla escolha, valendo um ponto cada.

Na segunda etapa, será a vez dos candidatos serem convocados para conferência, análise de documentos, escolha de vagas e contratação.

As inscrições podem ser feitas Os interessados podem se inscrever entre os dias 19 e 25 deste mês. A taxa de inscrição, no valor de R$ 30, deve ser paga até o dia 29.

A expectativa é de que as provas sejam aplicadas no dia 25 de novembro, e o resultado está previsto para ser divulgado no dia 30.

Outra novidade é que alguns exames não serão mais necessários para assumir os cargos. A secretária de Educação da Serra, Nelci Gazzoni, informou que os exames complementares e perícia médica não serão exigidos.

Os candidatos devem apresentar, no momento da entrega dos documentos, apenas o laudo médico físico e mental, que é emitido pelo médico do trabalho, diz a secretária.

www.projetaconcursos.com.br, no período de 19 a 25 de outubro. Os locais e horários dos exames serão divulgados no dia 7 de novembro. As inscrições devem feitas no site, no período de 19 a 25 de outubro. Os locais e horários dos exames serão divulgados no dia 7 de novembro.

REMUNERAÇÕES



A remuneração para quem tem licenciatura plena é de R$ 2.115, enquanto que para quem tem pós-graduação de R$ 2.448,33.