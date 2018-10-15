Prefeitura da Serra abre seleção para contratar mil professores

A Prefeitura da Serra vai abrir processo seletivo simplificado para contratar mil professores temporários. As inscrições poderão ser feitas de 19 a 25 de outubro. A remuneração pode chegar a R$ 3,3 mil, de acordo com a titulação do candidato.
O edital com as regras do certame será publicado nesta terça-feira (16).
A seleção também vai preencher cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade da prefeitura.
De acordo com informações da prefeitura, os profissionais vão começar a atuar a partir de fevereiro de 2019 substituindo os profissionais que precisam se afastar do cargo, por algum motivo como licenças maternidade, saúde e capacitação.
O processo seletivo contará com duas etapas. Segundo informações da prefeitura
, diferente dos outros anos, a primeira será realizada por provas objetivas, com 50 questões de múltipla escolha, valendo um ponto cada.
Na segunda etapa, será a vez dos candidatos serem convocados para conferência, análise de documentos, escolha de vagas e contratação.
As inscrições podem ser feitas Os interessados podem se inscrever entre os dias 19 e 25 deste mês. A taxa de inscrição, no valor de R$ 30, deve ser paga até o dia 29.
A expectativa é de que as provas sejam aplicadas no dia 25 de novembro, e o resultado está previsto para ser divulgado no dia 30.
Outra novidade é que alguns exames não serão mais necessários para assumir os cargos. A secretária de Educação da Serra, Nelci Gazzoni, informou que os exames complementares e perícia médica não serão exigidos.
Os candidatos devem apresentar, no momento da entrega dos documentos, apenas o laudo médico físico e mental, que é emitido pelo médico do trabalho, diz a secretária.
As inscrições devem feitas no site www.projetaconcursos.com.br, no período de 19 a 25 de outubro. Os locais e horários dos exames serão divulgados no dia 7 de novembro.
REMUNERAÇÕES
A remuneração para quem tem licenciatura plena é de R$ 2.115, enquanto que para quem tem pós-graduação de R$ 2.448,33.
Já o salário dos professores com mestrado, de acordo com a prefeitura, é de R$ 2.834,18 e para os que tem doutorado de R$ 3.280,84. Todos os profissionais recebem auxílio alimentação proporcional à carga horária contratada.