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Polícia Federal vai abrir concurso para delegados, agentes e peritos

A afirmação é do Diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal, Eugênio Ricas, durante encerramento do evento Diálogos, promovido pela Rede Gazeta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2018 às 21:13

Publicado em 26 de Fevereiro de 2018 às 21:13

Crédito: Divulgação | PF
A Polícia Federal vai abrir concurso com 50 vagas para delegados, 120 para agentes e 60 para peritos em todo o Brasil ainda em 2018. A afirmação é do Diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal, Eugênio Ricas, durante encerramento do evento Diálogos, promovido pela Rede Gazeta, e realizado nesta segunda-feira(26).
Apesar da excelente notícia, Ricas não deu mais detalhes sobre o certame.
2018, O ANO DE CONCURSOS
O ano de 2018 será bem diferente para quem quer ingressar na carreira pública. Se em anos anteriores a crise financeira fez com que os governos adiassem novas contratações, a promessa é de que neste ano o setor de concursos se recupere e volte a oferecer boas oportunidades para candidatos em busca de estabilidade e salários que podem passar de R$ 22 mil.
De acordo com levantamento feito pela Associação Nacional de Proteção e Apoio aos Concursos (Anpac), devem ser abertas 162 mil vagas em todo o país nas esferas federal, estadual e municipal. O presidente da Anpac, Marco Antônio Araújo Junior, acredita que 2018 será um ano muito positivo para o setor de concurso público.
O governo federal já sinalizou que vai abrir novos certames. Prova disso, é o orçamento maior, o que comprova a intenção de contratar servidores. Outro ponto que indica a abertura de novas seleções é o número recorde de aposentadorias que deve ocorrer nos próximos cinco anos, algo em torno de 40%, ressalta o presidente da Anpac.
Ele lembra que cerca de 30 órgãos do governo federal enviaram pedidos ao Ministério do Planejamento para abrirem concursos em 2018. Entre as apostas, está a abertura de 2.083 vagas na Receita Estadual. Desse total, 630 deverão ser destinadas ao cargo de auditor e 1.453 para analista. Os dois cargos exigem que os candidatos tenham nível superior.
Também há expectativa na Polícia Rodoviária Federal. O órgão está sem abrir concurso desde 2013 e o sindicato da corporação já disse que, se não houver seleção, será um verdadeiro caos. Foram pedidas 2,7 mil vagas para policial, comenta Araújo Júnior.

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