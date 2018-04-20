Polícia Federal: autorizadas 500 vagas com salário de até R$ 24 mil

Serão 150 cargos de delegado, 60 de perito criminal, 80 de escrivão, 30 de papiloscopista e 180 de agente Crédito: MARCOS BEZERRA





Boa notícia para quem aguarda o concurso da Polícia Federal. Foi publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira, dia 20 de abril, a Portaria de Nº 8.380, em que o Departamento de Polícia Federal autoriza o tão aguardado certame. A oferta será de 500 vagas e o salário pode chegar a R$ 24 mil. O edital de abertura do concurso está previsto para ser lançado em junho.

Serão 150 cargos de delegado, 60 de perito criminal, 80 de escrivão, 30 de papiloscopista e 180 de agente. Todos os cargos exigem o nível superior e carteira de habilitação na categoria B ou superior.

De acordo com a portaria, o prazo para a publicação do edital de abertura de inscrições para o concurso público será de até seis meses, contado a partir da de hoje, ou seja, até 20 de outubro. No entanto, a corporação prevê a antecipação das regras para junho.

O Diretor de Gestão de Pessoal da PF é quem ficará responsável pela realização do certame. O Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão divulgou o Aviso n° 068/MP, de 16 de abril de 2018, encaminhado para o Ministério Extraordinário da Segurança Pública, informando a existência de disponibilidade orçamentária para despesas com o provimento das vagas.

Para concorrer aos cargos de agente, escrivão e papiloscopista será preciso ter qualquer graduação ou curso de tecnólogo. A remuneração para os cargos é de R$ 12.441,26, que chegará a R$ 12.980,50 no próximo ano.

Já quem for se inscrever para o cargo de delegado precisa ter graduação em Direito, enquanto que os candidatos a perito precisarão de graduação em áreas específicas, que ainda não foram divulgadas pela PF. O salário inicial é de R$% 23.130,48, e chegará a R$ 24.150,74 no ano que vem.

As últimas seleções para as carreiras da PF foram realizadas nos anos de 2012 e 2014. pelo Cebraspe, antigo Cespe/UnB.

O concurso da corporação é composto por provas objetivas e discursivas, teste de aptidão física, exame médico e avaliação psicológica.

O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, afirmou no dia 28 de fevereiro, que foi autorizado a contratar mil novos policiais federais e rodoviários federais.

Sobre a necessidade e urgência de reforçar recursos humanos, especialmente na Polícia Federal e na Polícia Rodoviária Federal, estamos autorizados a fazer concursos, com 500 novos agentes para a Polícia Federal e 500 novos agentes na Polícia Rodoviária Federal, disse o ministro em fevereiro.

Jungmann, em entrevista nesta nesta quarta-feira, dia 18, afirmou que os editais do concurso PF e do concurso PRF serão publicados até junho. Segundo ele, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal já trabalham na elaboração do documento. A única pendência continua sendo a publicação da portaria autorizativa.

Ele foi questionado sobre se haveria tempo hábil para a contratação dos novos agentes ainda neste ano.