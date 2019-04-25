Home
>
Concursos e Empregos
>
Polícia Civil do ES prorroga inscrição para concurso de delegado

Polícia Civil do ES prorroga inscrição para concurso de delegado

Prazo foi ampliado para o dia 30 de abril; remuneração inicial é de R$ 10.058,56, para uma carga horária de 40 horas semanais