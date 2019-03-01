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78 mil inscritos

Polícia Civil do ES divulga locais de provas

Exames serão aplicados no dia 24 de março de 2019, no período da manhã e da tarde; oferta é de 173 vagas

Publicado em 01 de Março de 2019 às 13:21

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

01 mar 2019 às 13:21
Trabalho da perícia da Polícia Civil do Espírito Santo Crédito: Brunela Alves
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) divulgou nesta sexta-feira (1) os locais de provas do concursos público para 173 vagas de níveis médio e superior. Os exames serão aplicados no dia 24 de março de 2019.
Consulte os locais de provas 
Para os candidatos inscritos nos cargos de auxiliar perícia médico-legal, investigador e Perito Oficial Criminal – Área 8 – Ciências Econômicas, Direito ou Psicologia, as provas acontecem a partir das 8 horas. Os portões serão abertos às 7 horas.
Já os inscritos para os demais cargos farão os testes a partir das 15h30, com a abertura dos portões marcada para 14h30.
O início das provas em cada período está previsto para 15 minutos após o fechamento dos portões de acesso, que ocorre uma hora depois da abertura. O candidato precisa comparecer ao local munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, documento original de identificação e cartão de inscrição.
Além dos locais de prova, também foi divulgada a lista dos candidatos que tiveram suas inscrições aceitas.
O concurso público da Polícia Civil atraiu 78.968 candidatos que disputam as 173 vagas oferecidas.  O cargo mais bem procurado foi o de investigador com 33.327 participações, seguido por auxiliar de perícia médica com 24.047, e escrivão de polícia, com 10.229 inscritos.
A jornada de trabalho destes novos servidores ocorre em 30h e 40h semanais, com subsídio de R$ 3.622,008 a R$ 5.103,84.
O concurso contará com provas objetivas, perícia médica para candidatos com deficiência, teste de aptidão física, inspeção de saúde, avaliação psicológica, investigação criminal e social, além do Curso de Formação Profissional.

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