Polícia Civil de São Paulo abre concurso com 500 vagas

Candidatos serão submetidos à provas objetivas Crédito: Reprodução internet

A Polícia Civil de São Paulo publicou nesta quarta-feira (25) os editais do concurso público que vai preencher 500 vagas. A oferta é de 300 oportunidades para o cargo de agente de telecomunicações policial e 200 para papiloscopista policial.

A expectativa é de que esta semana sejam publicados outros dois editais que somam 600 vagas, sendo 400 para a carreira de agente de polícia e 200 para auxiliar de papiloscopista.

Os cargos de agente de telecomunicações policial e de papiloscopista policial exigem que os candidatos tenham o ensino médio, carteira de habilitação na categoria B e conduta irrepreensível na vida pública e privada.

A remuneração inicial de ambas as funções é de R$ 4.281,51, incluindo salário básico de R$ 3.589,87 e adicional de insalubridade de R$ 691,64.

Os interessados poderão se inscrever no período de 3 de maio e 1º de junho, no site www.vunesp.com.br . A taxa de participação é de R$ 56,54.

O concurso contará na primeira etapa com prova preambular, de caráter eliminatório e classificatório. Os participantes terão que responder 80 questões objetivas.

Os aprovados ainda serão avaliados por meio de comprovação de idoneidade e conduta escorreita mediante investigação social, de caráter unicamente eliminatório.