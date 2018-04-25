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Polícia Civil de São Paulo abre concurso com 500 vagas

Remuneração chega a R$ 4,2 mil

Publicado em 25 de Abril de 2018 às 13:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2018 às 13:23
Candidatos serão submetidos à provas objetivas Crédito: Reprodução internet
A Polícia Civil de São Paulo publicou nesta quarta-feira (25) os editais do concurso público que vai preencher 500 vagas. A oferta é de 300 oportunidades para o cargo de agente de telecomunicações policial e 200 para papiloscopista policial.
A expectativa é de que esta semana sejam publicados outros dois editais que somam 600 vagas, sendo 400 para a carreira de agente de polícia e 200 para auxiliar de papiloscopista.
Os cargos de agente de telecomunicações policial e de papiloscopista policial exigem que os candidatos tenham o ensino médio, carteira de habilitação na categoria B e conduta irrepreensível na vida pública e privada.
A remuneração inicial de ambas as funções é de R$ 4.281,51, incluindo salário básico de R$ 3.589,87 e adicional de insalubridade de R$ 691,64.
Os interessados poderão se inscrever no período de 3 de maio e 1º de junho, no site www.vunesp.com.br. A taxa de participação é de R$ 56,54.
O concurso contará na primeira etapa com prova preambular, de caráter eliminatório e classificatório. Os participantes terão que responder 80 questões objetivas.
Os aprovados ainda serão avaliados por meio de comprovação de idoneidade e conduta escorreita mediante investigação social, de caráter unicamente eliminatório.
 

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