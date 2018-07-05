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Polícia Civil de Minas Gerais abre 119 vagas para escrivão

Candidatos podem se inscrever a partir do dia 12 de setembro; remuneração inicial do cargo é de R$ 4 mil

Publicado em 05 de Julho de 2018 às 14:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jul 2018 às 14:54
Polícia Civil de Minas Gerais Crédito: Facebook PC-MG
A Polícia Civil de Minas Gerais (PC-MG) vai abrir concurso público para preencher 119 vagas em Unidades Policiais das Delegacias Regionais do Interior do Estado. As oportunidades são destinadas a profissionais de nível superior, que devem atuar na função de Escrivão de Polícia. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e a remuneração inicial é de R$ 4.098,39.
Os interessados poderão se inscrever de 12 de setembro de 2018, a partir das 9h, até as 23h do dia 22 de outubro, pela internet, nos endereços acadepol.policiacivil.mg.gov.br ou www.fumarc.com.br. A taxa é de R$ 160,00.
O concurso contará com cinco etapas distintas, compostas por Prova de Conhecimento Objetiva, prevista para o dia 2 de dezembro de 2018, seguido pelo Teste de Digitação; Exames Biomédicos e Biofísicos, Avaliação de Títulos e Investigação Social.
A validade do concurso público é de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.
 

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