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PM e Corpo de Bombeiros divulgam lista de candidatos inscritos

Quem teve pedido de inscrição negado pode entrar com recurso nos dias 2 e 3 de agosto de 2018

Publicado em 01 de Agosto de 2018 às 17:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 ago 2018 às 17:29
Polícia Militar contará com reforço de 250 novos soldados Crédito: Bernardo Coutinho
A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros divulgaram nesta quarta-feira (1) a lista dos candidatos que solicitaram condição especial para realização das provas objetiva e de redação e as inscrições deferidas para ampla concorrência.
As pessoas que tiveram a inscrição negada podem entrar com recurso nos dias 2 e 3 de agosto de 2018. O formulário está disponível no site www.institutoaocp.org.br.
Os certames atraíram 49.081 candidatos. Eles estão na disputa pelas 417 vagas oferecidas em cinco certames. Só para se ter uma ideia, o total de inscritos é maior do que a população de 66 de municípios do Estado. As provas objetivas serão aplicadas no dia 26 de agosto. A concorrência, no geral, é de quase 118 inscritos por vaga.
Os exames objetivos e de redação serão aplicados no dia 26 de agosto.

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