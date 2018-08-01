PM e Corpo de Bombeiros divulgam lista de candidatos inscritos

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros divulgaram nesta quarta-feira (1) a lista dos candidatos que solicitaram condição especial para realização das provas objetiva e de redação e as inscrições deferidas para ampla concorrência.

Os certames atraíram 49.081 candidatos. Eles estão na disputa pelas 417 vagas oferecidas em cinco certames. Só para se ter uma ideia, o total de inscritos é maior do que a população de 66 de municípios do Estado. As provas objetivas serão aplicadas no dia 26 de agosto. A concorrência, no geral, é de quase 118 inscritos por vaga.