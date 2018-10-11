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Nível superior

PF divulga resultado final de provas objetivas e provisório das discursivas

Próxima etapa, os testes físicos, será aplicada no começo de novembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 out 2018 às 15:55

Publicado em 11 de Outubro de 2018 às 15:55

Polícia Federal vai contar com 500 novos policiais Crédito: Divulgação | Polícia Federal
A Polícia Federal divulgou o resultado final das provas objetivas e o resultado provisório dos exames discursivos do concurso público que oferece 500 vagas para cargos de nível superior.
Confira o resultado 
O edital com o resultado final da prova discursiva e a convocação para o exame de aptidão física será divulgado em 26 de outubro. Os exames de aptidão física será realizado nas datas prováveis de 2, 3 e 4 de novembro.
Confira outras notícias sobre concurso e emprego
A oferta é de 500 vagas e atraiu 147.744 candidatos. Os exames foram aplicados no dia 14 de setembro. O cargo com o maior número de inscritos foi o de agente de polícia, com 92.671 cadastros, seguido pelo cargo de delegado, com 17.816 participações.
São 150 oportunidades para delegado, 60 para perito criminal, 180 agente, 80 para escrivão e 30 para papiloscopista. Os salários iniciais vão de R$ 11.983,26 e R$ 22.672,48, para jornadas de trabalho de 40 horas semanais.
 
 

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