Petrobras abre novo concurso com 666 oportunidades

Prédio da Petrobras Crédito: Divulgação

A Petrobras divulgou nesta quinta-feira (8) mais um edital de concurso público com 666 vagas, sendo 111 para contratação imediata e 555 para formação de cadastro de reserva. A remuneração varia de R$ 3.745 a R$ 10.726.

Há oportunidades para candidatos dos níveis médio, técnico e superior nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Sergipe, Amazonas, Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia e Rio de Janeiro, além do polo Nacional. A organizadora é a Fundação Cesgranrio.

Do total de oportunidades, seis são para o Espírito Santo. A oferta é de uma vaga imediata e outras cinco para cadastro para o cargo de técnico de administração e controle.

As inscrições podem ser feitas de 8 de fevereiro a 5 de março de 2018, no site www.cesgranrio.org.br

A taxa é de R$ 47 para os cargos de nível médio e técnico e R$ 67 para os de nível superior.

Quem tem o nível médio e técnico pode concorrer aos cargos de técnico de administração e controle, técnico de comercialização e logística, técnico de exploração de petróleo  geologia, técnico de inspeção de equipamentos e instalações, técnico de logística de transporte  controle, técnico de logística de transporte  operação, técnico de manutenção  instrumentação, técnico de segurança, técnico de suprimento de bens e serviços  administração, técnico de suprimento de bens e serviços  mecânica e técnico químico de petróleo. Os salários variam de R$ 3.745,32 a R$ 4.513,13.

Já para os candidatos com ensino superior completo, as vagas são nas carreiras de enfermeiro do trabalho, engenheiro de equipamentos  elétrica, engenheiro de equipamentos  eletrônica, engenheiro de equipamentos  inspeção, engenheiro de equipamentos  mecânica, engenheiro de meio ambiente, engenheiro de petróleo, engenheiro de processamento, engenheiro de segurança, engenheiro naval, geofísico  física, geofísico  geologia, geólogo e médico do trabalho. O salário básico é de R$ 6.350,99, com garantia de remuneração mínima de R$ 10.726,45.

As provas objetivas do concurso público da Petrobras serão aplicadas na data provável de 8 de abril, nas cidades de Aracaju/SE, Belém/PA, Belo Horizonte/MG, Brasília/DF, Campinas/SP, Campo Grande/MS, Curitiba/PR, Florianópolis/SC, Fortaleza/CE, Goiânia/GO, João Pessoa/PB, Macaé/RJ, Maceió/AL, Manaus/AM, Mauá/SP, Natal/RN, Porto Alegre/RS, Recife/PE, Rio de Janeiro/RJ, Salvador/BA, Santos/SP, São José dos Campos/SP, São Luís/MA, São Mateus/ES, São Mateus do Sul/PR, São Paulo/SP e Vitória/ES