Petrobras abre novo concurso com 666 oportunidades

A Petrobras divulgou nesta quinta-feira (8) mais um edital de concurso público com 666 vagas, sendo 111 para contratação imediata e 555 para formação de cadastro de reserva. A remuneração varia de R$ 3.745 a R$ 10.726.
Há oportunidades para candidatos dos níveis médio, técnico e superior nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Sergipe, Amazonas, Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia e Rio de Janeiro, além do polo Nacional. A organizadora é a Fundação Cesgranrio.
Do total de oportunidades, seis são para o Espírito Santo. A oferta é de uma vaga imediata e outras cinco para cadastro para o cargo de técnico de administração e controle.
As inscrições podem ser feitas de 8 de fevereiro a 5 de março de 2018, no site www.cesgranrio.org.br.
A taxa é de R$ 47 para os cargos de nível médio e técnico e R$ 67 para os de nível superior.
Quem tem o nível médio e técnico pode concorrer aos cargos de técnico de administração e controle, técnico de comercialização e logística, técnico de exploração de petróleo geologia, técnico de inspeção de equipamentos e instalações, técnico de logística de transporte controle, técnico de logística de transporte operação, técnico de manutenção instrumentação, técnico de segurança, técnico de suprimento de bens e serviços administração, técnico de suprimento de bens e serviços mecânica e técnico químico de petróleo. Os salários variam de R$ 3.745,32 a R$ 4.513,13.
Já para os candidatos com ensino superior completo, as vagas são nas carreiras de enfermeiro do trabalho, engenheiro de equipamentos elétrica, engenheiro de equipamentos eletrônica, engenheiro de equipamentos inspeção, engenheiro de equipamentos mecânica, engenheiro de meio ambiente, engenheiro de petróleo, engenheiro de processamento, engenheiro de segurança, engenheiro naval, geofísico física, geofísico geologia, geólogo e médico do trabalho. O salário básico é de R$ 6.350,99, com garantia de remuneração mínima de R$ 10.726,45.
As provas objetivas do concurso público da Petrobras serão aplicadas na data provável de 8 de abril, nas cidades de Aracaju/SE, Belém/PA, Belo Horizonte/MG, Brasília/DF, Campinas/SP, Campo Grande/MS, Curitiba/PR, Florianópolis/SC, Fortaleza/CE, Goiânia/GO, João Pessoa/PB, Macaé/RJ, Maceió/AL, Manaus/AM, Mauá/SP, Natal/RN, Porto Alegre/RS, Recife/PE, Rio de Janeiro/RJ, Salvador/BA, Santos/SP, São José dos Campos/SP, São Luís/MA, São Mateus/ES, São Mateus do Sul/PR, São Paulo/SP e Vitória/ES
A seleção será válida por um ano, prazo que pode ser prorrogado pelo mesmo período. As contratações são no regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).