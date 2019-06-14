Oportunidades para ser policial civil com salários de até R$ 18 mil

Polícia Civil do Rio de Janeiro prepara concurso com mil vagas Crédito: Pintrest

A PC do Rio de Janeiro deve abrir 1.000 vagas em sete cargos de níveis fundamental, médio e superior. A oferta será de 500 oportunidades para inspetor de polícia, 100 para delegado de polícia, 100 para perito legista, 100 para investigador de polícia, 80 para técnico de necropsia, 60 para perito criminal e 60 para auxiliar de necropsia.

As informações estão sendo divulgadas por meio das redes sociais oficiais da corporação, que afirmam que a Secretaria já está trabalhando para lançar os editais dos concursos.

A carreira de delegado exige nível superior completo em Direito. A remuneração inicial pode chegar a R$ 18.747,95, este valor já inclui o auxílio alimentação de R$ 264.

Para o cargo de auxiliar de necropsia será exigido fundamental completo, a remuneração será de R$4.506,27.

Já o técnico de necropsia precisa ter de nível médio completo e a remuneração chega a R$ 5.277,59.

Para perito legista é exigido nível superior completo em Medicina, Odontologia, Farmácia ou Bioquímica, a remuneração é de R$ 8.469,34.

E o cargo de inspetor exige que os candidatos tenham formação de nível superior em qualquer área e habilitação na carteira B, o salário será de R$ 6.280,31.

O último concurso realizado pela corporação ocorreu em 2014 e ofertou 100 vagas para o cargo de papiloscopista. A remuneração do cargo é de R$ 4.830,63. Os candidatos foram avaliados por prova de conhecimentos, prova de capacidade física, exame psicotécnico, exame médico, Curso de Formação Profissional (CFP) e prova de investigação social.

POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

O edital do concurso público da Polícia Civil do Distrito Federal está previsto para ser publicado em julho. A remuneração pode chegar a R$ 13 mil. A banca organizadora já foi definida. No entanto, o nome da instituição ainda não foi divulgado.

Ao todo, serão oferecidas 1.800 vagas, das quais 1.500 para agentes e 300 para escrivães. A remuneração varia de R$ 8.698,78 a R$ 13.751,51. As carreiras exigem que os candidatos tenham nível superior.

POLÍCIA CIVIL DO PARANÁ

A Polícia Civil do Estado do Paraná aguarda autorização para novo concurso com provimento de vagas para o cargo de investigador na 5ª classe, fase inicial. A expectativa é que sejam preenchidas 766 vagas. Para participar, o candidato precisa ter nível superior.

O último concurso para investigador foi realizado em 2009. O certame abriu 381 vagas para o cargo de Investigador com vencimento básico de R$ 1.955,92. Atualmente, o cargo tem uma remuneração inicial de R$ 5.478,49 em uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

POLÍCIA CIVIL DE SÃO PAULO

Em São Paulo, a Polícia Civil deve abrir 2.939 vagas. O concurso, autorizado no último dia 4 de junho, pelo governador João Doria. As carreiras exigem nível superior e as remunerações iniciais chegam a R$ 9.888,07.

A autorização governamental determina que o preenchimento das vagas ocorra em 2020. A comissão organizadora já foi formada e o próximo passo é a escolha da banca organizadora.

Do total de postos do novo concurso PC SP 2019, 1.600 são para o cargo de escrivão de polícia, 900 de investigador, 250 de delegado de polícia e 189 para médico legista.