Oito concursos abertos no ES com salário de até R$ 27,5 mil

Justiça Federal está com inscrições abertas para o concurso de juiz Crédito: Carlos Alberto Silva

Quem quer ingressar no serviço público deve ficar atento. Isso porque oito processos seletivos estão abertos no Espírito Santo. A oferta é de 460 vagas. A remuneração pode chegar a R$ 27,5 mil na Justiça Federal.

Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade. Para cargos efetivos, os concursos são para Tribunal Regional Federal, Câmara de Castelo, Câmara de Nova Venécia, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Ufes

As seleções também têm vagas temporárias como os das prefeituras de Aracruz, Vitória e Serra.

Confira os processo seletivo abertos de acordo com a data de encerramento das inscrições.

CÂMARA DE CASTELO (ES)

A Câmara da cidade de Castelo reabriu as inscrições para o concurso público para o cargo de Analista de Controle Interno. Os interessados podem se inscrever até o dia 18 de julho de 2018 por meio do endereço eletrônico www.consesp.com.br

CÂMARA DE NOVA VENÉCIA

Já estão abertas as inscrições para o concurso público da Câmara de Nova Venécia. São três oportunidades disponíveis, nos cargos de Escriturário I (1); Técnico Legislativo (1) e Procurador Jurídico (1), que, em jornadas de 30h semanais, os contratados devem receber salários que partem de R$ 2.508,56 e podem chegar até R$ 5.093,29. Os interessados em participar do certame precisam arcar com o custo de R$ 70,00 a R$ 100,00 e se inscrever no endereço eletrônico www.gualimp.com.br , até 19 de julho de 2018.

PREFEITURA DE ARACRUZ

A Prefeitura de Aracruz vai contratar motoristas temporários. A oferta é de 20 vagas e a remuneração é de R$1.152,18, para carga horária de 44 horas semanais. Os contratos serão pelo período de 12 meses, prorrogável até o limite de 36 meses. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. Os candidatos precisam ter o Nível Fundamental, Carteira Nacional de Habilitação categoria D ou E e curso de direção defensiva atualizado. Os interessados podem se inscrever na Sede da Secretaria Municipal de Saúde, no período de 18 a 20 de julho. O atendimento ocorre das 12 às 17 horas.

PREFEITURA DE VITÓRIA

A Prefeitura de Vitória vai contratar profissionais temporários. Os cargos exigem o nível superior são para Assistente Social (1); Farmacêutico (1); Fonoaudiólogo (1) e Terapeuta Ocupacional (1). As jornadas de trabalho são de 30h e 40h, com remunerações entre R$ 2.175,96 a R$ 2.900,00. As inscrições podem ser feitas pelo site www.sistemasrh.vitoria.es.gov.br até 25 de julho de 2018.

POLÍCIA MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS DO ES

Começam nesta segunda-feira (25) as inscrições para os concursos públicos da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Espírito Santo. A oferta é de 417 vagas. A remuneração pode chegar a R$ 5,8 mil. Para a PM, são 290 vagas, sendo 250 para soldado, 30 para oficial e 10 para músicos. Já para o Corpo de Bombeiros, a oferta é de 127 chances, das quais 120 são para soldados e 7 oficiais. O subsídio bruto dos soldados é de R$ 2.778,43 e o de oficiais é de R$ 5.823,07. Os interessados podem se inscrever até as 23h59 do dia 26 de julho, pela internet, no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br . A taxa de participação dos oficiais é de R$ 120, enquanto que para os soldados é R$ 60.

PREFEITURA DA SERRA

A Prefeitura de Serra abriu processo seletivo para a formação de cadastro de reserva para o cargo farmacêutico. A jornada de trabalho é de 30 horas semanais e a remuneração de R$ 2.813,32, além de Auxílio-Alimentação mensal de R$ 300,00. Os interessados podem se inscrever até o dia 31 de julho de 2018, no site www.processoseletivo.serra.es.gov.br

UFES

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) divulga quatro Concursos Públicos para Professores Doutores que devem atuar nos Centros Tecnológico, de Ciências da Saúde, Universitário Norte e de Artes. São oportunidades em regime de 40h semanais ou de Dedicação Exclusiva para ministrar aulas nas áreas de Engenharia Mecânica/Controle de Sistemas Mecânicos (1); Medicina/ Pediatria (2); Farmácia/ Farmacotécnica (1); e Arquitetura e Urbanismo/ Projeto de Arquitetura e Urbanismo (1). A remuneração dos Docentes pode variar de R$ 3.121,76 a R$ 9.585,67. A taxa custa R$ 250,00 e os candidatos podem se inscrever até 3 de agosto de 2018, no departamento que oferece a vaga.

TRF DO RJ E ES