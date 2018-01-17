Nove prefeituras do ES abrem seleção para contratar temporários

Prefeitura de Vila Velha contrata profissionais da área da Educação Crédito: Divulgação Prefeitura de Vila Velha/Walter Closs

Nove prefeituras do Espírito Santo estão com inscrições abertas para processos seletivos que visam a contratação de profissionais temporários. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade e os salários chegam a R$ 3,2 mil.

VILA VELHA

Em Vila Velha, são duas seleções para área do Magistério. No primeiro edital, as contratações serão de professor habilitado. A oferta é de 19 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Os salários variam de R$ 1.503,28 a R$ 3.279,18, de acordo com a titulação, para a jornada de 25 horas semanais.

www.vilavelha.es.gov.br, das 10 horas do dia 19 de janeiro de 2018 até as 23 horas do dia 25 de janeiro de 2018. As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio eletrônico, através da internet, devendo o candidato acessar o site no endereço, das 10 horas do dia 19 de janeiro de 2018 até as 23 horas do dia 25 de janeiro de 2018.

As oportunidades são para diversas modalidades de ensino: Educação Infantil, Séries Iniciais, Educação Especial (área de deficiência intelectual, surdez e visual), Artes, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências, Educação Física, Música, Tecnologias Educacionais, Ensino Religioso, Professor Coordenador, Professor Pedagogo.

Um segundo edital da Prefeitura de Vila Velha prevê a contratação de 208 profissionais. As vagas são para analista público de gestão - contador (cadastro), assistente social (1), auxiliar de secretaria escolar (50), auxiliar de UMEI (35), bibliotecário (20), cuidador escolar (80), fonoaudiólogo (1), guarda vidas (8), nutricionista (1), psicólogo (1), regente de banda (8) e técnico de informática (3). A remuneração varia de R$ 777,60 a R$ 1.836,00.

www.vilavelha.es.gov.br, no período de 10 horas do dia 19 de janeiro de 2018 até as 23 horas do dia 25 de janeiro de 2018. As inscrições poderão ser feitas no site, no período de 10 horas do dia 19 de janeiro de 2018 até as 23 horas do dia 25 de janeiro de 2018.

VITÓRIA

A Prefeitura de Vitória abriu seleção para contratar professor de Educação Básica IV. São duas vagas, além da formação de cadastro de reserva. Os salários variam de R$ 1.959,88 até R$ 2.607,26, de acordo com a titulação, para uma jornada de trabalho de 25 horas semanais.

https://sistemasrh.vitoria.es.gov.br/PssOnline até as 23h59 do dia 19 de janeiro de 2018. A inscrição será realizada no siteaté as 23h59 do dia 19 de janeiro de 2018.

ÁGUA DOCE DO NORTE

Já estão abertas as inscrições para o processo seletivo da Prefeitura de Água Doce do Norte. A seleção vai formar cadastro de reserva de professor de Educação Básica. A remuneração é de R$ 1.647,99, para carga horária de 25 horas semanais. Os interessados podem se inscrever até o dia 19 de janeiro de 2018, na Secretaria Municipal de Educação, na Avenida Sebastião Coelho de Souza, Nº 813, Centro, das 8h às 12h.

ALFREDO CHAVES

A partir do dia 23 de janeiro de 2018, estarão abertas as inscrições de processo seletivo de nível médio oferecido pela Prefeitura de Alfredo Chaves, do Estado do Espírito Santo. Serão 33 vagas reservadas no cargo de agente comunitário de saúde. A remuneração é de R$ 1.014,00. Os interessados poderão se inscrever até o dia 7 de fevereiro de 2018, presencialmente, na Unidade Básica de saúde Maria da penha Fonseca, localizada no Bairro Cajá, Centro, Das 7h às 13h.

SÃO JOSÉ DO CALÇADO

A Prefeitura Municipal de São José do Calçado abriu processo seletivo destinado a formar cadastro reserva para contratação de profissionais da educação habilitados em regime de designação temporária para atuar nas escolas da rede municipal.

Os cargos disponíveis são: intérprete em Libras e professor de Música. Para se inscrever é necessário que o candidato tenha licenciatura plena na área específica Licenciatura Plena em Música ou Programa Especial de Formação Pedagógica para docentes em Música, ou Graduação em outras áreas da Educação - acrescido de curso de no mínimo 180h em Libras ou certificado do Pró-Libras.

As inscrições podem ser feitas de 19 a 22 de janeiro de 2018, das 8h às 14h, na Avenida Rui Barbosa, 9, Centro, São José do Calçado.

PREFEITURA DE GUAÇUÍ

São 41 vagas para profissionais temporários. A remuneração varia de R$ 887,25 e R$ 1.957,66. As inscrições ocorrem no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Rua José Beato, 148, Centro, até amanha, das 9 às 11 horas e das 13 às 16 horas.

PREFEITURA DE MIMOSO DO SUL

gualimpconsultoria.com.br, até as 14h do dia 23 de janeiro. Vagas para profissionais temporários. A remuneração varia de R$ 1.436,72 e R$ 1.985,88. As inscrições podem ser feitas no site, até as 14h do dia 23 de janeiro.

PREFEITURA DE CASTELO

Inscrições abertas para o processo seletivo que visa a contratação temporária de 35 profissionais. O salário varia de R$ 952,32 a R$ 2.744,11. Inscrições na Sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, localizado na Rua Carlos Lomba, 233, Bairro Centro, de 18 a 31 de janeiro de 2018 das 8h às 12h e das 13h às 15h.

PREFEITURA DE JOÃO NEIVA

Estão abertas as inscrições para a seleção que visa preencher uma vaga e formar cadastro reserva do cargo de Engenheiro de Segurança do Trabalho. A remuneração é de R$ 1.982,22. Inscrições na Avenida Presidente Vargas, 157, Centro, das 8h às 13h entre os dias 29 de janeiro de 2018 à 2 de fevereiro.