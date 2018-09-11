Nove concursos abertos no ES com salários de até R$ 10 mil

Ufes vai contratar servidores de níveis médio e superior Crédito: Edson Chagas / Arquivo

Estão abertos no Espírito Santo nove concursos públicos para a contratação de servidores efetivos e temporários. As oportunidades estão disponíveis em seis prefeituras, na Ufes e na Liquigás Distribuidora. A remuneração pode chegar a R$ 10 mil no município de Vila Pavão.

Confira as seleções abertas de acordo com a data de encerramento das inscrições.

PREFEITURA DE MARECHAL FLORIANO

A Prefeitura de Marechal Floriano lançou dois editais de Processos Seletivos que contratarão temporariamente e formarão cadastro reserva. As seleções visam contratar professores de Educação Infantil, Fundamental e Coordenador Pedagógico, além de Auxiliar de Secretaria Escolar e Auxiliar de Sala. Inscrições devem ser feitas presencialmente nos dias 11 e 12 de setembro de 2018 na quadra de esportes Paulo Antônio Lorenzoni, localizada na Rua Belarmino Pinto, com horário de atendimento das 8h às 18h.

PREFEITURA DE VITÓRIA

A Prefeitura de Vitória abriu novo processo seletivo para a contratação de técnico de enfermagem. A carga horária é de 40h semanais e a remuneração no valor de R$ 1.570,48. As inscrições podem ser feitas até o dia 12 de setembro de 2018, por meio do endereço eletrônico sistemasrh.vitoria.es.gov.br . Posteriormente, o candidato deve obrigatoriamente imprimir o comprovante de pedido de inscrição, anexá-lo ao envelope (grampeado) e entregá-los na Coordenação de Gestão de Pessoas da Secretaria de Saúde (próximo ao Hospital São Lucas), situado na Avenida Mal. Mascarenhas de Moraes, nº 1.185, Forte São João/ Beira Mar, Vitória, até o dia 19 de setembro de 2018, das 9h às 16h.

PREFEITURA DE ALTO RIO NOVO

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado que vai formar cadastro reserva de profissionais para a rede municipal de ensino. As oportunidades de nível superior disponíveis nesta seleção são para Professores MaPP - Pedagogo (1), MaPA Séries iniciais - anos iniciais do ensino fundamental e anos iniciais - pré-escolar - educação infantil (1), MaPA Séries iniciais - anos iniciais (1), e MaPB Séries Finais - Anos Finais nas disciplinas de Arte, Ciências, Geografia, Educação Física, História, Inglês, Língua Portuguesa e Matemática. Com carga horária de 25h semanais, os selecionados devem receber remuneração com valor entre R$ 1.510,03 e R$ 1.633,26. As inscrições podem ser feitas no Protocolo Geral da Prefeitura de Alto Rio Novo, que fica na Rua Paulo Martins, 266, Bairro Santa Bárbara, até 14 de setembro de 2018, com atendimento das 12h às 18h, de segunda a quinta-feira, e das 7h às 13h na sexta-feira.

PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DA BARRA

Já estão abertas as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Conceição da Barra. A oferta é de 131 vagas para cargos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam de R$ 954,00 a R$ 1.436,42, para trabalhar em carga horária de 25 a 40 horas semanais. Os interessados podem se inscrever até 17 de setembro de 2018, no site da organizadora do certame . A taxa é de R$ 50 para nível fundamental completo, R$ 70 para os níveis médio e técnico e de R$ 100 para nível superior.

PREFEITURA DE JOÃO NEIVA

A Prefeitura de João Neiva vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais da área da Saúde. Para quem tem o nível superior, as chances são para os cargos de farmacêutico bioclínico

e médico. A remuneração varia de R$ 1.982,22 a R$ 7.500, respectivamente. Há ainda oportunidades para técnico em enfermagem da Estratégia Saúde da Família (ESF), com salário de R$ 954. As inscrições podem ser feitas nos dias 17 e 18 de setembro de 2018, na sede da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Fortunato Afonso Tessarolo, 150, Praça do Triângulo, Centro, João Neiva. O atendimento ocorre das 8h às 11h e das 13h às 16h.

PREFEITURA DE VILA PAVÃO

A Prefeitura de Vila Pavão vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais temporários. O objetivo da seleção é preencher cadastro de reserva. A remuneração pode chegar a R$ 10 mil. As inscrições poderão ser feitas no período de 17 a 19 de setembro de 2018, na Secretaria Municipal de Saúde, que fica na Rua Aurora, 51, bairro Centro, Vila Pavão. O atendimento ocorre das 13h às 16h.

PREFEITURA DE ALTO RIO NOVO

A Prefeitura de Alto Rio Novo divulgou o edital de abertura de processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais da área da Saúde. A remuneração pode chegar a R$ 8 mil. De acordo com o edital, as oportunidades são para os cargos de médico, enfermeiro, farmacêutico, psicólogo, odontólogo, fisioterapeuta, técnico em enfermagem, técnico em radiologia, auxiliar de análises clínicas, auxiliar de consultório odontológico, servente, engenheiro civil, técnico agrícola e engenheiro ambiental. São sete vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. A inscrição será feita no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo, que fica na Rua Paulo Martins, 266, bairro Santa Bárbara, Alto Rio Novo. O atendimento ocorre de 17 de setembro a 21 de setembro de 2018, das 12h às 18h00 (segunda-feira a quinta-feira) e 7h às 13h (sexta-feira).

LIQUIGÁS

A Liquigás Distribuidora abriu concurso público para preencher 1.349 vagas, sendo 74 para preenchimento imediato e 1.275 para formação de cadastro de reserva. A seleção oferece oportunidades em diversos cargos de todos os níveis de escolaridade. A remuneração varia de R$ 1.321 a R$ 4.894. Do total de oportunidades, seis são para o Espírito Santo (uma para preenchimento imediato e cinco para cadastro de reserva). O cargo é o de profissional de vendas júnior, que exige o nível superior. Os interessados podem se inscrever até as 23h50 do dia 1º de outubro de 2018, pelo site www.cesgranrio.org.br . A taxa de inscrição custa R$ 37,00 para os cargos de nível fundamental incompleto e completo, R$ 47,00 para os cargos de nível médio e R$ 67,00 para os cargos de nível superior.

UFES