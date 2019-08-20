Nove concursos abertos no ES com salário de até R$ 7,2 mil

Prefeitura de Vitória vai contratar 40 guarda-vidas Crédito: Diego Alves/PMV

Nove concursos públicos estão abertos no Espírito Santo com salário que podem chegar a R$ 7,2 mil. As oportunidades são para todos os níveis de escolaridade. Os candidatos devem ficar atentos aos prazos de inscrições.

As prefeituras de São Gabriel da Palha, Jaguaré Vitória e a Universidade Federal do Espírito Santo ( Ufes ) vão preencher vagas temporárias.

Já as seleções dos municípios de Guarapari João Neiva , São Roque do Canaã e o Conselho Regional de Farmácia têm como contratar servidores efetivos.

Confira a lista:

1 - Prefeitura de São Gabriel da Palha

A Prefeitura de São Gabriel da Palha, que fica na região Noroeste do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que tem como objetivo preencher 28 vagas. As chances são para os cargos de merendeira (10) e servente (18). Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. A carga horária de trabalho é de 44 horas semanais e o salário é de R$ 998,00. Os candidatos precisam ter Séries Iniciais do Ensino Fundamental.

Inscrições: até 22 de agosto para se inscrever no Auditório da Secretaria Municipal de Educação, situada à Praça Vicente Glazar, 159, bairro Glória, São Gabriel da Palha.

2 - Prefeitura de Jaguaré

A Prefeitura de Jaguaré, município que fica no Norte do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo simplificado para contratar 112 profissionais temporários. Os aprovados vão atuar na área da Saúde. As oportunidades são para cargos de níveis fundamental, médio e superior. A remuneração varia de R$ 998,00 a R$ 7.230,00, mais o ticket alimentação mensal de R$ 220,00, referente a carga horária de 20 a 40 horas semanais ou 4 horas por dia.

Inscrições: das 9h do dia 21 de agosto de 2019 até as 17h do dia 23 de agosto de 2019, por meio do site das 9h do dia 21 de agosto de 2019 até as 17h do dia 23 de agosto de 2019, por meio do site www.jaguare.es.gov.br

3 - Prefeitura de Santa Teresa

A Prefeitura de Santa Teresa, município que fica na região Serrana do Espírito Santo. vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais da área da Saúde. As chances são para quem tem formação de nível técnico e superior. A remuneração é de R$ 2,6 mil. De acordo com o edital, as vagas são para os cargos de enfermeiro 40 horas, psicólogo 30 horas, médico especializado em saúde mental 20 horas, assistente social 30 horas, pedagogo 30 horas, terapeuta ocupacional 30 horas, educador físico 30 horas e técnico de enfermagem 40 horas. Os selecionados vão atuar no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).

Inscrições: na Secretaria Municipal de Saúde, que funciona na sede da prefeitura, que fica na Rua Darly Nerty Vervloet, 446, Centro, Santa Teresa. O atendimento será até 23 de agosto, das 8h0 às 11h e das 12h30 às 15h30.

4 - Prefeitura de Vitória

A Prefeitura de Vitória, Capital do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo simplificado para contratar 40 guarda-vidas. Do total de oportunidades, duas são para pessoas com deficiência. Além das vagas iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 1.278,79. Os guarda-vidas vão trabalhar 200 horas mensais, em regime de escala. Os contratos serão temporários.

Inscrições: até as 23h59 do dia 23 de agosto de 2019. A inscrição será realizada pelo site até as 23h59 do dia 23 de agosto de 2019. A inscrição será realizada pelo site sistemasrh.vitoria.es.gov.br , onde constam o edital e a ficha de inscrição online.

5 - Ufes

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) anuncia as inscrições dos Processos Seletivos, na contratação de dois Professores Substitutos, para atuar na área de Edital nº 149 - Ciências Biológicas/ Morfologia (1) e Edital nº 150 - Clínica cirúrgica de animais de produção/ Anestesiologia Veterinária (1). A remuneração pode chegar a R$ 2.786,27 (para carga de 20h) e no valor de R$ 4.272,99 (para carga de 40h).

Inscrições: de 26 a 30 de agosto de 2019, no departamento que oferece a vaga.

6 - Prefeitura de Guarapari

A Prefeitura de Guarapari está com inscrições abertas para o concurso público que visa a preencher 94 vagas para o quadro do magistério. O edital de abertura do processo seletivo foi divulgado nesta segunda-feira (5). As oportunidades são para professores e pedagogos e os candidatos precisam ter o nível superior. A remuneração é de R$ 1.741,30, para carga horária de 25 horas semanais.

Inscrições: no endereço eletrônico no endereço eletrônico www.incpconcursos.org.br , até as 23h59 do dia 6 de setembro de 2019. A taxa é de R$ 70,00.

7 - Prefeitura de João Neiva

A Prefeitura, a Câmara, o Instituto de Previdência e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva vão abrir concurso público para preencher 35 vagas para cargos de nível superior. A remuneração varia de R$ 1.876,61 a R$ 4.062,90.

Inscrições: até 16 de setembro, no site até 16 de setembro, no site www.fsjb.edu.br . A taxa de participação é de R$ 100.

8 - Conselho Regional de Farmácia (CRF-ES)

O Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo (CRF-ES) vai abrir concurso público para preencher 180 vagas, sendo oito delas para preenchimento imediato. As oportunidades são destinadas a profissionais de níveis médio e superior. A remuneração varia de R$ 2.154,88 a R$ 7.058,96. A carga horária é de 40 horas semanais. Os aprovados vão trabalhar em Vitória, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus.

Inscrições: podem ser feitas no endereço eletrônico podem ser feitas no endereço eletrônico www.quadrix.org.br até as 23h59 do dia 23 de setembro de 2019.

9 - Prefeitura de São Roque do Canaã

A Prefeitura de São Roque do Canaã, município que fica ao Norte do Espírito Santo, vai abrir concurso público para preencher 159 vagas. As oportunidades são para cargos de todos os níveis de escolaridade. O salário varia de R$ 982,58 a R$ 4.469,31 e a carga horária a ser cumprida varia de 15h a 44h semanais.

Inscrições: até 2 de novembro de 2019, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico até 2 de novembro de 2019, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico www.idcap.org.br . O valor da taxa a ser paga varia de R$ 40,00 a R$ 60,00.