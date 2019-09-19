Nestlè abre inscrições para Programa de Trainee

Os interessados podem se inscrever até 6 de outubro, no site www.traineenestle2020.com.br. A previsão é que os selecionados comecem a atuar em janeiro do ano que vem.
De acordo com a companhia, o processo seletivo contará com quatro etapas, todas conduzidas às cegas, que terão um olhar em inovação. A etapa final será composta por um game que, baseado nas decisões tomadas ao longo do processo, vai criar um ambiente simulado e personalizado em que o participante vai se deparar com desafios comportamentais e de negócios. Onde cada decisão deles causa uma reação direta na dinâmica do jogo, assim como acontece na vida real.
Além do salário, que não foi divulgado pela empresa, os trainees recebem mais de 40 benefícios. A atuação pode ser em sete áreas, entre elas Finanças e Marketing.