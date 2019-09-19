Nestlè abre inscrições para Programa de Trainee

De acordo com a companhia, o processo seletivo contará com quatro etapas, todas conduzidas às cegas, que terão um olhar em inovação. A etapa final será composta por um game que, baseado nas decisões tomadas ao longo do processo, vai criar um ambiente simulado e personalizado em que o participante vai se deparar com desafios comportamentais e de negócios. Onde cada decisão deles causa uma reação direta na dinâmica do jogo, assim como acontece na vida real.