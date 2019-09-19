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Jovens talentos

Nestlè abre inscrições para Programa de Trainee

Interessados podem se inscrever até 6 de outubro; selecionados terão mais de 40 benefícios

Publicado em 19 de Setembro de 2019 às 08:23

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

19 set 2019 às 08:23
Fábrica, que fica em São Paulo, está com vagas para jovens Crédito: Amanda Monteiro
A Nestlé está com inscrições abertas para o Programa Trainee 2020. A seleção é destinada a candidatos graduados entre dezembro de 2017 e dezembro de 2019 e com disponibilidade para mudança de cidade/estado e viagens constantes. Todos os cursos de bacharelado ou tecnólogo serão aceitos.
> Vale abre vagas para Programa de Trainee
Os interessados podem se inscrever até 6 de outubro, no site www.traineenestle2020.com.br. A previsão é que os selecionados comecem a atuar em janeiro do ano que vem.
De acordo com a companhia, o processo seletivo contará com quatro etapas, todas conduzidas às cegas, que terão um olhar em inovação. A etapa final será composta por um game que, baseado nas decisões tomadas ao longo do processo, vai criar um ambiente simulado e personalizado em que o participante vai se deparar com desafios comportamentais e de negócios. Onde cada decisão deles causa uma reação direta na dinâmica do jogo, assim como acontece na vida real.
> Suzano abre programa de trainee com vagas para o ES
Além do salário, que não foi divulgado pela empresa, os trainees recebem mais de 40 benefícios. A atuação pode ser em sete áreas, entre elas Finanças e Marketing. 
> Leia mais sobre Concursos e Empregos

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