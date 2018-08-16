MPU prepara edital de concurso com salário de até R$ 11,9 mil

Sede do Ministério Público da União Crédito: Divulgação

Mais um importante passo foi dado para a realização do concurso do Ministério Público da União. O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), antigo Cespe UnB, vai organizar o certame. A dispensa de licitação foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (16). Agora a publicação do edital é questão de tempo.

A previsão é de que a seleção seja aberta em outubro. As provas deverão ser aplicadas em dezembro ou janeiro.

As oportunidades serão para os cargos técnico administrativo, de nível médio, e analista de direito, para formados na área. A remuneração é de R$ 7.618,61 para técnicos e de R$ 11.916,90 para analistas. Os valores incluem o auxílio-alimentação de R$ 910,08.

O último certame para as duas principais carreiras do MPU venceu no início em agosto de 2017.