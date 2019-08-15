Home
>
Concursos e Empregos
>
Ministério Público do ES abre vagas de estágio com bolsa de R$ 1,6 mil

Ministério Público do ES abre vagas de estágio com bolsa de R$ 1,6 mil

Oportunidades são para estudantes de pós-graduação nas área de Direito e Engenharia Ambiental