Ministério da Agricultura abre vagas para estágio

Vagas disponíveis para estágio no Ministério da Agricultura Crédito: DPE RO

O Ministério da Agricultura reabriu as inscrições para o processo seletivo de estagiários. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva de 784 estudantes, sendo 225 são nível médio e 559 para estudantes de nível superior.

Os interessados podem se inscrever até 10 de outubro de 2018, no site www.ciee.org.br

Há oportunidades para vários Estados. Para o Espírito Santo, as chances são para estudantes de Médio regular, Ciências Contábeis, Direito, Serviço Social e Sistema da Informação.

A jornada de trabalho para candidatos contratados é de 4h a 6h diárias sendo 20h ou 30h semanais, com bolsa-auxílio de R$ 203,00 a R$ 520,00, correspondente ao nível de escolaridade.

A seleção tem a validade de um ano. Os candidato farão prova online, composta por dois minutos para cada questão.