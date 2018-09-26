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Níveis médio e superior

Ministério da Agricultura abre vagas para estágio

Bolsas variam de R$ 203 a R$ 520; interessados podem se inscrever até 10 de outubro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 set 2018 às 14:28

Publicado em 26 de Setembro de 2018 às 14:28

Vagas disponíveis para estágio no Ministério da Agricultura Crédito: DPE RO
O Ministério da Agricultura reabriu as inscrições para o processo seletivo de estagiários. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva de 784 estudantes, sendo 225 são nível médio e 559 para estudantes de nível superior.
Os interessados podem se inscrever até 10 de outubro de 2018, no site www.ciee.org.br.
Há oportunidades para vários Estados. Para o Espírito Santo, as chances são para estudantes de Médio regular, Ciências Contábeis, Direito, Serviço Social e Sistema da Informação.
A jornada de trabalho para candidatos contratados é de 4h a 6h diárias sendo 20h ou 30h semanais, com bolsa-auxílio de R$ 203,00 a R$ 520,00, correspondente ao nível de escolaridade.
A seleção tem a validade de um ano. Os candidato farão prova online, composta por dois minutos para cada questão.
 

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