Ministério da Agricultura abre vagas para estágio

Vagas disponíveis para estágio no Ministério da Agricultura Crédito: DPE RO

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) está com inscrições abertas para o processo seletivo que visa a contratação de estagiários. A oferta é de 784 vagas para a formação de cadastro reserva.

Podem participar candidatos de níveis Médio e Técnico, cursando o 1º ou 2º ano, e de Nível Superior, regular matriculados, no mínimo, em período equivalente a 30% do curso. No Espírito Santo, há chances para estudantes de Ciências Contábeis, Direito, Serviço Social, Sistema da Informação e Ensino Médio Regular.

Os interessados podem se inscrever até as 23h59 do dia 10 de setembro de 2018, exclusivamente via internet, por meio do endereço eletrônico www.ciee.org.br

Com carga horária de 20 a 30 horas semanais, os estagiários recebem bolsas que variam de R$ 203,00 a R$ 520,00, além de auxílio-transporte de R$ 6,00 por dia.