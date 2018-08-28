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Ministério da Agricultura abre vagas para estágio

Estagiários recebem bolsas que variam de R$ 203,00 a R$ 520,00, além de auxílio-transporte de R$ 6,00 por dia

Publicado em 28 de Agosto de 2018 às 13:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2018 às 13:41
Vagas disponíveis para estágio no Ministério da Agricultura Crédito: DPE RO
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) está com inscrições abertas para o processo seletivo que visa a contratação de estagiários. A oferta é de 784 vagas para a formação de cadastro reserva.
Podem participar candidatos de níveis Médio e Técnico, cursando o 1º ou 2º ano, e de Nível Superior, regular matriculados, no mínimo, em período equivalente a 30% do curso. No Espírito Santo, há chances para estudantes de Ciências Contábeis, Direito, Serviço Social, Sistema da Informação e Ensino Médio Regular.
Os interessados podem se inscrever até as 23h59 do dia 10 de setembro de 2018, exclusivamente via internet, por meio do endereço eletrônico www.ciee.org.br.
Com carga horária de 20 a 30 horas semanais, os estagiários recebem bolsas que variam de R$ 203,00 a R$ 520,00, além de auxílio-transporte de R$ 6,00 por dia.
Como forma de qualificar os concorrentes inscritos, haverá a aplicação de prova on-line no mesmo período das inscrições. As Provas terão um total de 30 questões com quatro alternativas.

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