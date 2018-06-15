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146 vagas

Marinha retifica número de vagas de concurso na área de saúde

Inscrições vão até 27 de junho; salários podem chegar a R$ 11 mil

Publicado em 15 de Junho de 2018 às 13:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2018 às 13:03
Médicos da Marinha em atuação no país Crédito: Reprodução Facebook
A Marinha retificou para 146 o número total de vagas de seus três editais com inscrições abertas para selecionar profissionais de saúde. Anteriormente, o número divulgado era de 177. O salário deve chegar a R$ 11 mil.
São 123 vagas para médicos em diversas especialidades, 12 vagas para cirurgiões-dentistas e mais 11 para enfermeiros, farmacêuticos, fonoaudiólogos e nutricionistas.
As oportunidades são destinadas para ambos os sexos, brasileiros com menos de 36 anos (no dia 1º de janeiro de 2019) e que tenham concluído o curso superior.
As inscrições estão abertas até dia 27, no site www.ingressonamarinha.mar.mil.br. Também haverá atendimento nas unidades da Marinha. No Espírito Santo, é preciso se encaminhar à Escola de Aprendizes-Marinheiros, que fica na Enseada do Inhoá, s/nº, Prainha, Vila Velha. A taxa é de R$ 120.
Os aprovados e classificados farão o Curso de Formação de Oficiais (CFO), no Rio de Janeiro.
Após a aprovação no CFO, no final de 2019, os profissionais passarão a ocupar o posto de primeiro-tenente da Marinha e vão receber remuneração de cerca de R$ 11 mil.
Oportunidades
Médicos
Os médicos interessados em fazer o concurso devem ficar atentos, pois existem vagas no âmbito nacional e regional. No segundo caso, deverão obrigatoriamente ter o Certificado de Residência Médica ou Certificado de Título de Especialista na especialidade para a qual concorrem.
O concurso para médicos, no âmbito nacional, traz 100 vagas em especialidades tais como: Anestesiologia, Cancerologia, Cardiologia, Cirurgia Cardíaca, Cirurgia Geral, Cirurgia Vascular, Clínica Médica, Dermatologia, Endocrinologia/Metabologia, Gastroenterologia, Ginecologia e Obstetrícia, Infectologia, dentre outras. Já para o concurso regionalizado são 23 vagas.
Quadro de Cirurgiões-Dentistas e Apoio à Saúde
As vagas para Cirurgião-Dentista são em várias especialidades (Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-facial, Dentística, Ortodontia, Patologia Bucal e Estomatologia, Prótese Dentária e Radiologia). Já as vagas para Apoio à Saúde contemplam as profissões de Enfermagem, Farmácia, Fonoaudiologia e Nutrição.

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