Marinha retifica número de vagas de concurso na área de saúde

Médicos da Marinha em atuação no país Crédito: Reprodução Facebook

A Marinha retificou para 146 o número total de vagas de seus três editais com inscrições abertas para selecionar profissionais de saúde. Anteriormente, o número divulgado era de 177. O salário deve chegar a R$ 11 mil.

São 123 vagas para médicos em diversas especialidades, 12 vagas para cirurgiões-dentistas e mais 11 para enfermeiros, farmacêuticos, fonoaudiólogos e nutricionistas.

As oportunidades são destinadas para ambos os sexos, brasileiros com menos de 36 anos (no dia 1º de janeiro de 2019) e que tenham concluído o curso superior.

As inscrições estão abertas até dia 27, no site www.ingressonamarinha.mar.mil.br . Também haverá atendimento nas unidades da Marinha. No Espírito Santo, é preciso se encaminhar à Escola de Aprendizes-Marinheiros, que fica na Enseada do Inhoá, s/nº, Prainha, Vila Velha. A taxa é de R$ 120.

Os aprovados e classificados farão o Curso de Formação de Oficiais (CFO), no Rio de Janeiro.

Após a aprovação no CFO, no final de 2019, os profissionais passarão a ocupar o posto de primeiro-tenente da Marinha e vão receber remuneração de cerca de R$ 11 mil.

Oportunidades

Médicos

Os médicos interessados em fazer o concurso devem ficar atentos, pois existem vagas no âmbito nacional e regional. No segundo caso, deverão obrigatoriamente ter o Certificado de Residência Médica ou Certificado de Título de Especialista na especialidade para a qual concorrem.

O concurso para médicos, no âmbito nacional, traz 100 vagas em especialidades tais como: Anestesiologia, Cancerologia, Cardiologia, Cirurgia Cardíaca, Cirurgia Geral, Cirurgia Vascular, Clínica Médica, Dermatologia, Endocrinologia/Metabologia, Gastroenterologia, Ginecologia e Obstetrícia, Infectologia, dentre outras. Já para o concurso regionalizado são 23 vagas.

Quadro de Cirurgiões-Dentistas e Apoio à Saúde