Marinha Mercante abre concurso com 180 vagas

Oficiais da Marinha Mercante Crédito: Reprodução internet

A

, por meio da Diretoria de Portos e Costas, vai abrir

de Admissão às Escolas de Formação de Oficiais. A oferta é de 180 vagas, das quais 100 para o Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (CIAGA), no Rio de Janeiro (RJ) e 80 para o Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar (CIABA), em Belém (PA).

As inscrições poderão ser feitas de 30 de maio a 16 de junho de 2019, pela internet, no endereço www.marinha.mil.br/ciaga . A taxa de participação é de R$ 68.

Para participar, o candidato precisa ser brasileiro nato, com idade mínima de 17 anos e máxima de 23 anos em 1ª de janeiro de 2020 e ter concluído o ensino médio até 27 de janeiro de 2020. A seleção é aberta a candidatos de ambos os sexos.

De acordo com a Escola, o processo seletivo contará com duas etapas de exame de conhecimentos, além de seleção psicofísica e teste de suficiência física. Na primeira etapa do exame de conhecimentos serão realizadas as provas de português, redação e inglês, e na segunda etapa as provas de matemática e física. As provas de conhecimentos serão aplicadas nos dias 17 e 18 de agosto de 2019.

A Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante é uma Universidade do Mar, um centro de referência para a formação de Oficiais. Na instituição, são formados oficiais em duas opções de curso: o de Náutica e o de Máquinas. Tanto no curso de náutica quanto no de máquinas, os alunos estudam na Escola em regime de internato durante 3 anos. O curso terá dois períodos e será desenvolvido em oito semestres.