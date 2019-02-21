Marinha Mercante abre 30 vagas para Aquaviários Moço de Convés

Marinha Mercante oferece 30 vagas para moço de convés Crédito: Reprodução internet

A Marinha Mercante, por meio do Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (Ciaga), divulgou nesta quinta-feira (21) o edital de abertura do Processo Seletivo de Admissão aos Curso de Formação para Aquaviários Moço de Convés. A oferta é de 30 vagas. Após o curso de formação, os salários giram em torno de R$ 2 mil.

As inscrições devem ser feitas das 12 horas do dia 25 de fevereiro de 2019 às 23h59 horas do 1º de março de 2019, no site www.marinha.mil.br/ciaga . A taxa de participação é de R$ 50.

Para participar, é necessário ter idade mínima de 18 anos em 6 de maio de 2019, nível fundamental completo, entre outros.

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A seleção contará com Exame de Conhecimentos, Verificação de documentos e apresentação dos atestados médicos, Teste de Aptidão Física, comprovação do tempo de embarque e matrícula.

As provas de conhecimento serão aplicadas no dia 31 de março de 2019.