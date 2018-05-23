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Marinha abre nova seleção com salário de até R$ 7,5 mil

Candidatos podem se inscrever até o dia 5 de junho

Publicado em 23 de Maio de 2018 às 14:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mai 2018 às 14:10
Marinha divulgou edital para três novas seleções Crédito: Reprodução internet
A Marinha do Brasil, divulgou nesta quarta-feira (23) três novos editais de concursos de admissão. Ao todo, são 22 vagas.
Há vagas para o Quadro de Capelães Navais do Corpo Auxiliar da Marinha em 2018 (CP-CapNav/ 2018), nas funções de Sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana (2) e Pastor da Igreja Assembléia de Deus (1); Quadro Complementar de Oficiais da Marinha em 2018 (CP-QC-FN/ 2018), para profissionais nas áreas de Concentração em Eletrônica (2); Máquinas (3) e Sistemas de Armas (2) e Educação Física (2); e Quadro Complementar de Intendentes da Marinha em 2018 (CP-QC-IM/ 2018), nas profissões
 de Administração, Ciências Contábeis e Economia (10).
As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 5 de junho, no site www.ingressonamarinha.mar.mil.br, ou via Organizações Militares da Marinha Responsáveis pela Execução Local (OREL). No Espírito Santo, o atendimento ocorre na Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo (Eames), que fica na Enseada do Inhoá, s/nº, Prainha, Vila Velha. O valor da taxa de inscrição é de R$ 120,00.
As oportunidades são destinadas a candidatos com nível superior nas áreas de interesse da Marinha, com menos de 29 anos de idade, do sexo masculino. O salário bruto inicial é de aproximadamente R$6,9 mil passando para R$ 7,5 mil após o curso de formação.
 

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