Marinha abre nova seleção com salário de até R$ 7,5 mil

Marinha divulgou edital para três novas seleções Crédito: Reprodução internet

A Marinha do Brasil, divulgou nesta quarta-feira (23) três novos editais de concursos de admissão. Ao todo, são 22 vagas.

Há vagas para o Quadro de Capelães Navais do Corpo Auxiliar da Marinha em 2018 (CP-CapNav/ 2018), nas funções de Sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana (2) e Pastor da Igreja Assembléia de Deus (1); Quadro Complementar de Oficiais da Marinha em 2018 (CP-QC-FN/ 2018), para profissionais nas áreas de Concentração em Eletrônica (2); Máquinas (3) e Sistemas de Armas (2) e Educação Física (2); e Quadro Complementar de Intendentes da Marinha em 2018 (CP-QC-IM/ 2018), nas profissões

de Administração, Ciências Contábeis e Economia (10).

As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 5 de junho, no site www.ingressonamarinha.mar.mil.br , ou via Organizações Militares da Marinha Responsáveis pela Execução Local (OREL). No Espírito Santo, o atendimento ocorre na Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo (Eames), que fica na Enseada do Inhoá, s/nº, Prainha, Vila Velha. O valor da taxa de inscrição é de R$ 120,00.

As oportunidades são destinadas a candidatos com nível superior nas áreas de interesse da Marinha, com menos de 29 anos de idade, do sexo masculino. O salário bruto inicial é de aproximadamente R$6,9 mil passando para R$ 7,5 mil após o curso de formação.