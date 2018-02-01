Marinha abre mil vagas para aprendizes-marinheiros

Concurso oferece vagas para a Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo Crédito:

A Diretoria de Ensino da Marinha divulgou o edital de abertura de 1.000 vagas para o concurso de admissão para as Escolas Aprendizes-Marinheiros (EAM).

Podem participar os candidatos que tenham o ensino médio completo, 18 anos completos e menos de 22 anos de idade no primeiro dia do mês de janeiro de 2019, além de ter altura mínima de 1,54m e máxima de 2,00m.

Os interessados podem se inscrever no site

até as 23h59, do dia 2 de março de 2018. Também é possível nas Organizações Militares da Marinha Responsáveis pela Execução Local (OREL). No Espírito Santo, o atendimento ocorre na Escola de Aprendizes-Marinheiros (Eames), que fica na Enseada do Inhoá, s/nº, Prainha, Vila Velha. A taxa é de R$ 40,00.

O concurso contará com Prova Escrita Objetiva e Eventos Complementares constituídos de Verificação de Dados Biográficos, Inspeção de Saúde, Teste de Aptidão Física, Avaliação Psicológica e Verificação de Documentos e o Curso de Formação (CF).

O Curso de Formação de Marinheiros para a Ativa será conduzido nas Escolas de Aprendizes-Marinheiros (EAM), sob regime de internato, e tem duração de um ano letivo, realizado em 48 semanas, no qual serão ministradas disciplinas do ensino básico e do ensino militar-naval.

Durante o curso, além de alimentação, uniforme, assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa, o aprendiz-marinheiro receberá remuneração.

As Escolas são estabelecimentos de ensino militar da Marinha do Brasil (MB) e têm como propósito formar marinheiros para o Corpo de Praças da Marinha. São quatro escolas que ficam em Fortaleza, Recife, Vila Velha e Florianópolis.

A primeira fase é a formação militar-naval, como Aprendiz-Marinheiro, e a segunda, já como Grumete, o aluno fará especialização inicial em uma das três áreas escolhidas, em ordem de prioridade, no ato da inscrição. Durante esse tempo, o aluno receberá uma bolsa-auxílio de aproximadamente R$ 1.000.

Ao concluir o curso com aproveitamento, o grumete prestará juramento à bandeira, assumindo compromisso de tempo de serviço por um período de 2 anos, contados a partir do dia imediato ao do término do Curso de Formação de Marinheiros.