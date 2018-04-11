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Marinha abre 31 vagas para Escola Naval

Candidatos precisam ter o ensino médio

Publicado em 11 de Abril de 2018 às 14:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 abr 2018 às 14:02
Candidatos vão estudar por quatro anos como aspirantes Crédito: Reprodução internet
A Marinha do Brasil está com inscrições abertas para o concurso de ingresso na Escola Naval (EN). Para participar, é necessário ter 18 anos completos e menos de 23 anos de idade no dia 1° de janeiro de 2019, ensino médio completo e não serem casados ou não terem constituído união estável e não terem filhos.
A oferta é de 31 vagas, sendo 19 para o sexo masculino e 12 para o sexo feminino. De acordo com a corporação, esta é a primeira vez que mulheres poderão fazer parte do Corpo da Armada e do Corpo de Fuzileiros Navais, com escolhas em igualdade de condições com os aspirantes do sexo masculino. Elas também poderão fazer parte do Corpo de Intendentes da Marinha, opção já aceita em concursos anteriores.
Os interessados podem se inscrever no site www.inscricao.marinha.mil.br de 3 de maio a 8 de junho de 2018. A taxa de inscrição é de R$ 100.
O concurso contará com dois dias de provas. No primeiro dia haverá exame de matemática (20) e física (20). No dia seguinte, será a vez dos candidatos responderem questões de português (20), inglês (20) e uma redação.
Os aprovados farão ainda inspeção de saúde, teste de aptidão física, composto de corrida e natação, verificação de dados biográficos, verificação de documentos e avaliação psicológica, além do período de adaptação e o curso de graduação.
A Escola Naval é a mais antiga instituição de ensino superior do país e, os que se formam, recebem o diploma de graduação em ciências navais.
O curso tem a duração de quatro anos letivos. Os alunos são aspirantes ao oficialato e ficam na instituição de segunda a sexta, sendo liberados no final de semana. A bolsa-auxílio inicial é de cerca de R$ 1.100 mensais, além de outros benefícios como ajuda para aquisição de uniformes, assistência médico-hospitalar, entre outros. Ao final do curso os alunos são nomeados segundo-tenentes.

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