Mais de mil vagas de trabalho em agências do ES

Vagas de emprego estão disponíveis nas agências do Sine Crédito: ARQUIVO

A semana começa com 1.093 vagas de emprego para quem quer ingressar no mercado de trabalho formal no Espírito Santo. As oportunidades estão disponíveis nas agências do Sine ligadas ao Governo do Estado e nas agências administradas pelas prefeituras de Vitória, Serra, Vila Velha e Cariacica.

Os interessados nas oportunidades devem procurar uma das unidades com a documentação necessária: carteira de trabalho, documento de identidade, CPF e comprovante de residência.

A seleção é feita de acordo com os requisitos estabelecidos pela empresa. Depois, os candidatos são encaminhados para entrevista.

Oportunidades

Sine Aracruz

Endereço: Av. Venâncio Flores, s/nº, Centro - Aracruz.

Vagas: analista de exportação e importação (1); limpador de piscina (1); acabador de mármore e granito (1); assistente de vendas (1); impressor de máquina offset (1); gerente de qualidade (1); vendedor porta a porta (1).

Sine Barra de São Francisco

Endereço: Rua Vereador Vantuil Ribeiro Fagundes, 100 - Centro.

Vagas: auxiliar administrativo (1); auxiliar de recursos humanos (1); arrumadeira de hotel (1); auxiliar de cozinha (7); garçom (7); repositor (1); vendedor externo (1).

Sine Cachoeiro de Itapemirim

Endereço: Avenida Beira Rio, Nº 141, Ed. Portela, Bairro Guandu, Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Vagas: auxiliar de telemarketing (5 vagas para pessoa com deficiência); auxiliar de lavanderia (1); auxiliar de topógrafo (1 vaga para pessoa com deficiência); dedetizador (1); estampador (1); lanterneiro (1); mecânico hidráulico (1); motorista de caminhão (1 vaga para pessoa com deficiência); operador de tratamento de calda (1 vaga para pessoa com deficiência); soldador industrial (1 vaga para pessoa com deficiência); técnico em saúde bucal (1);vendedor externo (1); vendedor interno (5).

Sine Cariacica

Endereço: Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: atendente de telemarketing (10 vagas para pessoas com deficiência); consultor de vendas (10); costureira (3); mecânico de bombas hidráulicas (1); montador para instalação de calefação e refrigeração (1); operador para extrusora de borracha e plástico (1).

Sine Colatina

Endereço: Av. Getúlio Vargas, 98, Centro.

Vagas: mecânico automotivo (1); operador de retroescavadeira (1); carpinteiro (3); mecânico de manutenção em geral (1); auxiliar administrativo (2); engenheiro florestal (1); ajudante de saneamento (1); gerente de estudos e projetos ambientais (1); diretor de produção (1); instalador de painéis (1); mecânico automotivo (1); supervisor de cadastro (2); cadastrista (10).

Sine Linhares

Endereço: Avenida Governador Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: apontador de pessoal (1); auxiliar de cozinha (2); cozinheiro (2); instalador de piscina (1); mecânico automotivo (4); mecânico/op. de máquinas (1); mecânico de refrigeração (2); padeiro confeiteiro (1); pintor industrial (5); pintor industrial alpinista (10); professor de inglês (1); serralheiro de alumínio (1); sushiman (1); técnico de edificações (1); técnico em enfermagem do trabalho (2); técnico em segurança do trabalho (1); tratorista (2); vendedor interno (1); vidraceiro (1).

Sine Nova Venécia

Endereço: Rua Espírito Santo, 85 - Beira Rio.

Vagas: atendente (1); balconista (1); representante comercial (1); auditor de produtos (1); técnico de enfermagem (1); cozinheira (1); auxiliar de cozinha (7); garçom (7).

Sine São Mateus

Endereço: Praça Anchieta, 152  Centro.

Vagas: almoxarife (2); auxiliar contábil (1); auxiliar de impressão (1); auxiliar de produção (15); chapeiro (1); contato publicitário (1); cozinheira (2); cozinheiro/chapeiro (1); laboratório de solo (1); montador de acabamento automotivo (10); montador de produção automotivo (10); soldador mig/mag (10); vendedor interno/externo (5).

Sine Vitória  235 vagas

Endereço: R. Amélia da Cunha Ornelas, 295 - 3º Andar da Escola de Governo - Bento Ferreira, Vitória - ES, 29050-620

Vagas: acabador de mármore e granito (2); açougueiro (5); atendente de telemarketing (50); atendente de telemarketing (10); atendente de telemarketing (20); auxiliar de mecânico de autos (1); barbeiro (1); caseiro - agricultura (1); consultor de vendas (10); costureira em geral (4); costureira em geral (1); costureira em geral (3); empregado doméstico diarista (40); empregado doméstico diarista (1); estampador de tecido (2); esteticista (1); estoquista (1); gerente de restaurante (3); marceneiro (2); mecânico de automóvel(1); mecânico eletricista de automóveis (1); montador de móveis e artefatos de madeira (2); promotor de vendas (2); representante comercial autônomo (2); vendedor interno (2); vendedor porta a porta (1); vendedor porta a porta (2); montador de automóveis (1); instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados (10); fresador cnc (2); costureiro, a máquina na confecção em série (3); vendedor no comércio de mercadorias (2) gasista (2); instrutor de informática (2); montador de instalação de calefação, ventilação e refrigeração (1); estofador de móveis (1); estofador de móveis (2); ajudante de lustrador (2); lustrador de madeira (2); operador de máquinas de usinar madeira cnc (2); mecânico de bombas hidráulicas (1); costureira de máquinas industriais (1); operador de máquinas especiais em conservação de via permanente/trilhos (30).

Sine Vila Velha  87 vagas

Endereço: R. Sete de Setembro, 95 - Centro de Vila Velha - ES, 29100-301

Vagas: ajudante de lustrador (2); atendente de telemarketing (50); auxiliar de mecânico de autos (1); barbeiro (1); consultor de vendas (1); costureira em geral (4); costureira em geral (1); costureiro na confecção em série (3); estampador de tecido (2); esteticista (1); estoquista (1); gerente de restaurante (3); lustrador de madeira (2); marceneiro (2); mecânico de automóvel (1); montador de automóveis (1); operador de máquinas de usinar madeira cnc (2); promotor de vendas (2); representante comercial autônomo (2); vendedor no comércio de mercadorias (2); vendedor porta a porta (1); vendedor porta a porta (2).

Agência do Trabalhador Cariacica  357

Endereço: R. Alfredo Alcure, nº 06 - Rio Branco, Cariacica - ES, 29146-220

Vagas: açougueiro (5); ajudante de depósito (1); almoxarifado - controlador de manutenção (1); analista comercial (10); analista contábil (1); analista de rede (1); aplicador de laser (10); armador (15); assistente de logística (1); assistente de manutenção predial (1); assistente de projeto atendente de suporte (10); auxiliar administrativo (10); auxiliar de armazém (10); auxiliar de atendimento (1); auxiliar de obras (50); bombeiro hidráulico (16); camareira (3); carpinteiro (6); conferente (1); eletricista predial (12); estágio de administração (1); estágio de administração (1); estágio de administração (1); estágio de ciências contábeis (1); estágio de comunicação social (1); estágio de ensino médio (1); estágio de ensino médio (1); estágio de ensino médio (1); estágio de ensino médio (1); estágio de letras/inglês (1); estágio de marketing (1); estágio de publicidade e propaganda (1); estágio de técnico em administração (1); estágio de técnico em administração (1); estágio de técnico em administração (1); estágio de técnico em administração (1); estágio de técnico em contabilidade (1); estágio de técnico em saúde bucal (1); estágio superior em administração (1); mecânico automotivo (1); motorista carreteiro (10); motorista de caminhão (1); motorista de entrega (2); operador de caixa (1); operador de equipamentos recuperação (10); pedreiro (60); pintor automotivo (1); pizzaiolo (5); recepcionista (1); recepcionista (10); salgadeira (1); supervisor de saúde  médico do trabalho (10); supervisor de segurança do trabalho (10); suporte técnico (1); técnico de enfermagem (10); técnico de manutenção e instalação de rede (1); vendedor (1); vendedor (10); vendedor externo (10).

Sine Serra  195

Endereço: Pró-Cidadão, avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe (antigo Shopping Norte)