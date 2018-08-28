Mais de 900 vagas para aprender uma profissão em Cariacica e Fundão

Moradores de Cariacica e Fundão que querem fazer um curso de qualificação para aprender uma profissão devem ficar atentos. O Projeto OpotunidadES está inscrições abertas para 910 vagas. Os alunos não pagam pelos cursos.Em Cariacica, a oferta é de 610 chances em 22 opções de capacitação profissional para quem mora em Santana e Itaquari. Há ainda 300 vagas em oito opções de cursos de qualificação profissional para os moradores do bairro Praia Grande, em Fundão.
Os interessados podem se inscrever até o próximo domingo (2), no site www.oportunidades.es.gov.br.
Para participar é necessário morar na cidade, sendo que as vagas preferenciais são para os moradores dos bairros onde há a oferta e ter mais de 16 anos. Nos cursos de saúde (balconista de farmácia e cuidador de idosos) o candidato deve ter acima de 18 anos.
Todos os cursos têm carga horária de 40 horas e serão ministrados por professores do CEET Vasco Coutinho.
CONFIRA AS VAGAS
SANTANA - CARIACICA
EEEFM Coronel Olímpio Cunha, Rua Mário Araújo, 13, Santana, Cariacica.
CURSOS: Auxiliar de estoque e armazenamento (30) e auxiliar de rotinas administrativas (30).
Igreja Batista em Santana, Rodovia Governador José Henrique Sette, 87, Santana, Cariacica
CURSOS: Auxiliar de departamento pessoal (20), auxiliar de logística e produção (20), auxiliar de secretaria (20), fotografia (20), maquiagem básica (20) e porteiro (20)
Restaurante Araújos, Rua Rui Barbosa, 90, Bairro Santana, Cariacica.
CURSOS: Bolos artísticos (40), panificação (40) e preparação de salgados (40)
ITAQUARI - CARIACICA
Igreja Católica de Itaquari, Rua Joaquin Cardoso,16 Itaquari, Cariacica.
CURSOS: Auxiliar de departamento pessoal (30), balconista de farmácia (30), cuidador de idosos (30), design de sobrancelhas (30), panificação (30) e preparação de salgados (30).
Primeira Igreja Batista de Alto Lage, Rua Constância Novaes, 33, Alto Lage, Cariacica.
CURSOS: Auxiliar de estoque e armazenamento (20), auxiliar de rotinas administrativas (25), decoração de festas (20), inglês básico (25) e porteiro (40)
PRAIA GRANDE - FUNDÃO
Igreja Batista Manancial em Direção, Rua Monte Negro, 300, Bairro Direção, Fundão
CURSOS:: Auxiliar de rotinas administrativas (20), auxiliar de secretaria (20) e porteiro (50).
Igreja Evangélica Missionária Restauração de Vidas, Rua Visconde de Pirajá, 20, Bairro Direção, Fundão
CURSOS: Balconista de farmácia (50), cuidador de idosos (50) e decoração de festas (50)
Padaria União, Rua Monte Negro, 10, Bairro Direção, Praia Grande, Fundão
CURSOS: Confeitaria básica (30) e panificação (30).