Mais de 60 mil candidatos inscritos no concurso do Banestes

Concurso do Banestes vai preencher cadastro de reserva Crédito: Divulgação | Banestes

O concurso público do Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes), Banestes Seguros e Banestes Corretora atraiu 62.333 candidatos. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva para cargos de níveis médio e superior.

O cargo mais bem procurado foi o de técnico bancário, para nível médio, com 50.650 inscritos. Já a função de assistente securitário da Banestes Seguros, registrou 2.844 inscrições, enquanto que o de analista econômico financeiro (gestão financeira), com 2.109; e assistente securitário da Banestes Corretora, com 2.027 candidatos.

De acordo com informações do banco, 1.148 pessoas se inscreveram para técnico de segurança do trabalho; 816 para analista econômico financeiro (gestão contábil); 795 para assistente social; 765 para analista de tecnologia da informação (desenvolvimento de sistemas); 597 para analista de tecnologia da informação (suporte e infraestrutura); e 582 para analista de comunicação.

A relação nominal das inscrições deferidas foi publicada no site da FGV , empresa organizadora do processo seletivo. No próximo dia 30 será disponibilizado, no mesmo site, o cartão de inscrição com o local de prova de cada candidato.

Todos os candidatos serão submetidos à provas objetivas, que serão aplicadas no dia 6 de maio. Os candidatos aos cargos de nível superior farão o processo seletivo na parte de manhã; os de nível médio, à tarde. O resultado final do concurso, com a sua homologação, está previsto para 27 de junho.

A remuneração do técnico bancário no Banestes é de R$ 2.741,10, já incluída a gratificação de 25% prevista em acordo coletivo, com carga horária semanal de 30 horas. Para analista econômico financeiro, assistente social e analista de comunicação, o valor é de R$ 2.972,34, também para carga horária de 30h. O vencimento do analista de tecnologia da informação é de R$ 3.849,59, para 30h semanais; e o de técnico de segurança do trabalho é de R$ 3.746,04, para 40h semanais.