Mais de 570 vagas de emprego em todo o Estado

Oportunidades são para quem procura emprego com carteira assinada Crédito: Fernando Madeira - 05/08/2016

A semana começa com mais de 570 vagas de trabalho em todo o Estado. As oportunidades, que estão disponíveis nas agências de emprego, são destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade.

Os candidatos são encaminhados para a entrevista de emprego de acordo com o perfil traçado pelas empresas com interesse em contratar. É bom lembrar que para fazer o cadastro é preciso levar os documentos pessoais. É bom lembrar que as oportunidades são atualizadas diariamente.

Na agência do Sine estadual, ligadas ao governo do Estado, são 219 oportunidades de emprego. Em Aracruz a oferta é de 30 vagas para eletricista de manutenção e 15 para eletricista de instalações.

Nas outras agências de emprego há oportunidades para auxiliar de cozinha, atendente de telemarketing, garçom, médico ortopedista, costureira, padeiro, entre outras.

É grande também a oferta de vagas nas agências de emprego ligadas às prefeituras. Em Vila Velha, são 22 chances, sendo dez delas para faxineiro no serviço doméstico. Há ainda vaga para churrasqueiro, manicure, padeiro e confeiteiro.

A Agência do Trabalhador de Cariacica oferece a partir de hoje 198 vagas de emprego, das quais 49 para pessoas com deficiência. No local, também é possível se cadastrar para estágios, cursos de qualificação e menor aprendiz.

Já no Sine da Serra a semana começa com 38 vagas de emprego. Há chances como mecânico eletricista de automóveis, corretor de imóveis, chapeiro, analista de marketing.

E na Agência do Trabalhador de Vitória, estão disponíveis 108 vagas. A maior oferta é para o cargos de consultor de vendas, com 100 oportunidades, destinadas a quem tem o ensino médio e seis meses de experiência.

ONDE TEM EMPREGO





SINE  ANCHIETA

Endereço: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, S/Nº, Centro, Anchieta.

Vagas: Professor de academia - bike indoor e funcional (1), esteticista (1), médico ortopedista (1), ajudante de açougueiro (2), auxiliar administrativo (1) e manicure (1).

SINE ARACRUZ

Endereço: Av. Venâncio Flores, s/nº, Centro, Aracruz.

Vagas: Assistente administrativo PCD (1), auxiliar de cozinha (2), cuidador de idosos (2), eletricista (10), eletricista de instalações (15), eletricista de manutenção (30), padeiro (1), mecânico de manutenção de máquinas agrícolas (2), técnico de enfermagem do trabalho (1), vidraceiro (1) e vendedor (1).

SINE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Endereço: Alameda Santa Terezinha, 100, Barra de São Francisco.

Vagas: Auxiliar de cozinha (9), auxiliar de departamento fiscal (1), marmorista/acabador (3), eletricista de manutenção (2), mecânico de manutenção (4), operador de caixa (4), polidor máquina semiautomática (3), resinador (1), serrador/pedreira (3), garçom (5), acabador/marmorista (1), mecânico de motocicletas (1) e cobrador (1).

SINE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Endereço: Avenida Beira Rio, 141, Ed. Portela, Bairro Guandu, Cachoeiro de Itapemirim.

Vagas: Instalador de vidros (1), instrutor de espanhol (1), mecânico de caminhão (2) e pedreiro PCD (2)

SINE CARIACICA

Endereço: Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: Atendente de telemarketing PCD (10), atendente de telemarketing (15), impressor digital (1) e repositor (6).

SINE COLATINA

Endereço: Av. Getúlio Vargas, 98, Centro.

Vagas: Costureira overloque (5), auxiliar contábil (1), instrutor de inglês (1), operador de caixa (2), padeiro confeiteiro (1), vendedor (1), vendedor de telemarketing (1).

SINE LINHARES

Endereço: Avenida Governador Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: Analista de marketing (1), confeiteiro (1), consultor estratégico de negócios (1), cozinheiro de restaurante (1), cuidador de idosos (1), gerente comercial (1), oficial de manutenção civil (1), recepcionista atendente (1), serralheiro (1), técnico eletricista (1), vendedor porta a porta (3) e vidraceiro (1).

SINE NOVA VENÉCIA

Endereço: Rua Espírito Santo, 85, Beira Rio.

Vagas: Chapeiro (1), promotor de vendas (1), auxiliar de cozinha (5), caixa (6) e garçom (6).

SINE SÃO MATEUS

Endereço: Praça Anchieta, 152, Centro.

Vagas: Auxiliar administrativo PCD (1), auxiliar de cozinha (1), auxiliar de serviços gerais (8), chapeiro (1), cozinheiro (1), padeiro (1), técnico em refrigeração (2) e, vendedor de Picolé (10)

SINE DE VILA VELHA

Endereço: Rua Sete de Setembro, 95, Centro.

Vagas: Churrasqueiro (1), confeiteiro (1), consultor de vendas (2), engenheiro eletrônico (1), faxineiro no serviço doméstico (10), manicure (2), mecânico de automóvel (1), nutricionista (1), padeiro (1), técnico em manutenção de equipamentos e instrumentos médico-hospitalares (1) e técnico em radiologia (1).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Endereço: Avenida Kléber Andrade, 05, bairro Rio Branco, Cariacica (via de acesso ao estádio Kleber Andrade)

Vagas: Açougueiro (1), ajudante de carga e descarga (2), analista comercial (1), analista de rede (1), aplicador de laser (1), assistente administrativo sênior (1), assistente de programa (1), assistente de projeto (1), assistente de vendas (1), auxiliar de atendimento (1), auxiliar de laboratório (1), auxiliar de lavanderia (1), balconista de farmácia (1), chapeiro (1), confeiteiro salgadeiro (1), consultor de vendas (1), estágio de administração (5), estágio de ciências contábeis (1), estágio de comércio exterior (1), estágio de comunicação social (3), estágio de ensino médio (5), estágio de marketing (2), estágio de pedagogia (1), estágio de publicidade e propaganda (3), estágio de técnico em administração (4), estágio de técnico em logística (1), estágio de técnico em mecânica (1), faturista (1), fiscal de loja (1), fresador (1), jardineiro (1), lanterneiro (1), moleiro (1), pizzaiolo (1), promotor de vendas (1), recepcionista (4), representante de atendimento (81), suporte técnico nível II (1), técnico de enfermagem (3), técnico de manutenção e instalação de rede (1), técnico em segurança do trabalho (1), torneiro mecânico (1) e vendedor (3).

Vagas para pessoas com deficiência: Atendente de lanchonete (3), auxiliar administrativo (3), auxiliar de produção (2), auxiliar de serviços gerais (5), motorista (3), carreteiro (1), operador industrial (2) e representante de atendimento (30).

SINE DA SERRA

Endereço: Pró-Cidadão, avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe (antigo Shopping Norte)

Vagas: analista de marketing (2), corretor de imóveis (3), chapeiro (1), mecânico eletricista (1), supervisor externo (1) e técnico de enfermagem (7).

Vagas para pessoas com deficiência: Auxiliar administrativo (1), assistente administrativo (6) e técnico em segurança do trabalho (1).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VITÓRIA

Endereço: Rua Amélia da Cunha Ornelas, 295, 3º andar, Bento Ferreira.