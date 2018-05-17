Mais de 200 vagas de emprego disponíveis em empresas de recrutamento

Oportunidades de emprego para quem quer trabalhar com carteira assinada Crédito: Arquivo

Quem está à procura de emprego deve ficar atento. Isso porque as empresas de recrutamento e seleção estão com diversas oportunidades disponíveis para quem quer ter um trabalho com carteira assinada. A oferta é de mais de 200 vagas.

Confira como se inscrever:

RHOPEN

Currículo: no site no site www.rhopen.com.br

Vagas: são 41 oportunidades para diversas áreas e níveis.

Cargos: Farmacêutico logística; analista de importação; analista da tecnologia da informação master; analista da tecnologia da informação sênior; analista comércio exterior sênior; analista de recursos humanos; assistente fiscal; analista de comunicação e marketing; analista da qualidade sênior; geólogo master; representante comercial; técnico segurança do trabalho; coordenador de infraestrutura e redes; gestor estratégico projetos, suprimentos e orçamento; supervisor de atendimento de laboratório; analista de recrutamento e seleção sênior; analista de sistemas; coordenador de logística; encarregado de logística; analista de processos master; controller; chefe de cozinha; analista success factors junior; consultor success factors pleno; consultor success factors sênior; representante comercial; gerente produção; diretor geral; analista desenvolvedor e vendedor internacional de granito, além de vagas para pessoas com deficiência.

PSICO STORE

Cadastro: no site no site www.psicostore.com.br

Vagas: 38 chances para diversas áreas.

Cargos: Analista contábil tributário, analista de desenvolvimento humano pleno, analista meio ambiente sênior, assistente administrativo, assistente administrativo financeiro, auxiliar de armazém PCD, caldeireiro PCD, coordenador contábil, gerente geral, recepcionista, técnico em eletroeletrônica e técnico em infraestrutura.

PSICOESPAÇO

Cadastro: no site no site https://psicoespaco.com.br/vagas

Vagas: São pelo menos 47 chances em diversas áreas.

Cargos: Analista de dados, analista de RH, analista de TI, analista desenvolvedor de sistemas - sênior, assistente administrativo, assistente contábil, assistente de e-commerce, assistente de projetos, assistente financeiro, auxiliar administrativo de DP, auxiliar de farmácia, biomédico esteta, consultor de vendas - interno (ramo de veículos), coordenador de equipe multidisciplinar - área da saúde, coordenador de RH, diretor administrativo (área da saúde), gerente administrativo, gerente administrativo financeiro, gerente de loja, gerente de pousada (Anchieta), gerente de vendas, gerente geral, instalador de mídia, mecânico de manutenção industrial, motoboy, motorista carreteiro (produtos perigosos), motorista truck, operador de produção, operador de televendas PCD, recuperador de crédito PCD, representante autônomo  plano assistencial, secretária, vendedor externo (ramo alimentício), vendedor interno e vendedor telemarketing.

LINCE PSICOLOGIA

Cadastro: no site no site www.lincepsicologia.com

Vagas: 15 em diversas áreas

Cargos: Analista de suprimentos, assistente de faturamento, auxiliar administrativo, auxiliar de depósito, auxiliar de limpeza, coordenador de vendas externas, eletricista de manutenção, encarregado de usinagem, estagiário de psicologia, gerente de tecnologia da informação, mecânico de manutenção, operador trainee, técnico de automação, técnico de instrumentação e técnico de segurança do trabalho, além de vagas para pessoas com deficiência.

CENTER RH

Cadastro: no site no site www.centerrh.com.br

Vagas: 63 em diversas áreas

Cargos: Assistente de vendas, assistente técnico de móveis (montador), atendente de SAC, auxiliar administrativo, auxiliar de departamento fiscal, consultor de vendas, enfermeiro consultor educacional e vendedor externo. A empresa também está com processo seletivo em aberto para uma distribuidora de medicamento, que vai funcionar em Cariacica. As chances são para analista de planejamento logístico, analista financeiro, assistente administrativo, assistente de operações CD, assistente de vendas, assistente técnico de móveis, auxiliar administrativo, auxiliar de departamento pessoal, consultor de vendas, controlador de acesso, enfermeiro consultor educacional, entregador (19 vagas), líder de segurança patrimonial, motorista (21), supervisor de transporte e vendedor externo.



