Mais de 20 concursos públicos abertos com salários de até R$ 35 mil

No Estado, o destaque vai para os concursos da Ufes e do Ifes. No Brasil, o Ministério Público de Contas do Pará tem salário de até R$ 35.462,22.