Mais de 180 vagas de emprego disponíveis nesta terça-feira (7)

Oportunidades para quem procura emprego com carteira assinada Crédito: Fernando Madeira

Profissionais que estão à procura de emprego com carteira assinada devem ficar atentos. As empresas de recrutamento e seleção estão com mais de 180 vagas abertas nesta terça-feira (7).

Os interessados podem fazer o cadastro nos sites das empresas. No endereço eletrônico também é possível verificar quais são os requisitos exigidos para os cargos. Há oportunidades para vários níveis de escolaridade.

As vagas são para trabalhar no Espírito Santo e em outros Estados, além de oportunidades para Moçambique, na África.

CONFIRA AS VAGAS

PSICOESPAÇO

Currículos: Interessados devem realizar o cadastro no site Interessados devem realizar o cadastro no site www.psicoespaco.com.br

Vagas: Administrador de contratos (Linhares)

Advogado associado

Almoxarife (Barra de São Francisco)

Analista PCP

Analista de dados (2)

Analista de laboratório

Analista de relacionamento (Home Office)

Analista de RH (Área de Desenvolvimento)

Analista de RH (Departamento Pessoal)

Analista de RH (Norte do ES)

Analista de TI

Analista fiscal pleno

Assistente administrativo (Financeiro)

Assistente comercial

Assistente de atendimento

Assistente de departamento fiscal

Assistente de diretoria

Assistente de e-commerce

Assistente de Qualidade - PCD (Aracruz)

Auxiliar administrativo

Auxiliar administrativo de DP

Auxiliar de cabeleireiro

Auxiliar de carga e descarga/estoque

Auxiliar de consultório médico (Secretária)

Auxiliar de saúde bucal

Auxiliar de secretaria

Auxiliar fiscal (2 vagas para São Domingos do Norte)

Auxiliar Industrial PCD (2 vagas para São Domingos do Norte)

Consultor de vendas (2)

Eletricista manutenção extração III (Barra de São Francisco)

Eletricista manutenção I (São Domingos do Norte)

Eletricista manutenção II - (São Domingos do Norte)

Encarregado de produção de salgados (Ramo de Alimentos)

Estagiário de engenharia de produção

Executivo de contas (Jornal)

Gerente administrativo

Gerente comercial

Gerente de loja

Inspetor Estoque III indústria granito (2 vagas para São Domingos do Norte)

Líder logística (Cachoeiro de Itapemirim)

Mecânico manutenção extração III (Barra de São Francisco)

Mecânico manutenção II (2 vagas para São Domingos do Norte)

Motorista carreteiro (Produtos Perigosos)

Operador de monitoramento

Operador de produção industrial (ramo alimentício)

Operador de televendas

Operador industrial II (operador ponte rolante) indústria granito (4 vagas para São Domingos do Norte)

Operador industrial II (operador ponte rolante) logística (6 vagas para São Domingos do Norte)

Operador industrial II (pórtico rolante) indústria granito (3 vagas para São Domingos do Norte)

Operador industrial II (resinador) indústria granito (2 vagas para São Domingos do Norte)

Orçamentista

Pessoas com Deficiência PCD (Cadastro de Reserva)

Recepcionista (consultório veterinário)

Repositor de mercadorias

Representante comercial

Supervisor de Loja - (Código JM)

Supervisor de processos (São Domingos do Norte)

Supervisor de relacionamento com cliente (Cachoeiro de Itapemirim)

Técnico em mecânica (Aracruz)

Vendedor externo (Seguros)

Vendedor interno (3)

PSICO STORE

Currículos: Para concorrer às vagas é necessário cadastrar o currículo no site Para concorrer às vagas é necessário cadastrar o currículo no site www.psicostore.com.br

Vagas:

Analista Comercial

Analista de desenvolvimento humano pleno

Analista de TI sênior

Analista de treinamento e desenvolvimento

Assistente de departamento pessoal

Auxiliar de vendas

Comercial

Gerente de loja

Líder de produção

Oficial via permanente (Colatina)

Supervisor de rastreamento

Supervisor de saúde

Técnico segurança do trabalho

Vendedor shopping

Vendedor técnico

RHOPEN

Currículos: podem ser cadastrados no site podem ser cadastrados no site www.rhopen.com.br

Vagas:

Cozinheiro

Mecânico ll (São Gonçalo do Rio Abaixo - MG)

Instrutor operador de mina (Moçambique - África)

Vendedor de loja

Assessor de diretoria

Banco de Candidatos PCD (Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro)

Analista de sistemas

Assistente fiscal

Vendedor

Gerente comercial

Engenheiro em gestão portfolio (metodologia FEL)

Assistente de compras

Consultor de vendas

Analista de logística

Encarregado de expedição

Analista de relações ambientais (Rio de Janeiro)

Supervisor de manutenção portuária (Rio de Janeiro)

Gerente operacional logístico (Comércio Exterior)

Analista de Recursos Humanos (Colatina)

Analista de Inovação (Belo Horizonte)

Gestor de operação e logística (Macaé - RJ)

Analista de planejamento sênior (Serra)

Auxiliar de crédito e cobrança

Laboratorista II (Mariana - MG)

Motorista CNH D

Gerente clínica médica

Analista TI - transformação digital (Belo Horizonte)

Cientista de dados (Belo Horizonte)

Subgerente de loja

Consultor comercial (Autopeças)

Comprador internacional

Analista de recursos humanos

Analista success factors junior

Consultor success factors pleno

Consultor success factors senior

Analista desenvolvedor

CENTER RH

Currículo: Interessados realizar cadastro no site Interessados realizar cadastro no site www.centerrh.com.br

Vagas:

Auxiliar administrativo financeiro (1)

Desenvolvedor junior (2)

Enfermeiro consultor educacional (1)

Auxiliar administrativo (1)

Entregador

Instalador de automação

Motorista

Supervisor de transporte