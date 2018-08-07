Mais de 180 vagas de emprego disponíveis nesta terça-feira (7)

Profissionais que estão à procura de emprego com carteira assinada devem ficar atentos. As empresas de recrutamento e seleção estão com mais de 180 vagas abertas nesta terça-feira (7).
Os interessados podem fazer o cadastro nos sites das empresas. No endereço eletrônico também é possível verificar quais são os requisitos exigidos para os cargos. Há oportunidades para vários níveis de escolaridade.
As vagas são para trabalhar no Espírito Santo e em outros Estados, além de oportunidades para Moçambique, na África.
CONFIRA AS VAGAS
PSICOESPAÇO
Currículos: Interessados devem realizar o cadastro no site www.psicoespaco.com.br.
Vagas: Administrador de contratos (Linhares)
Advogado associado
Almoxarife (Barra de São Francisco)
Analista PCP
Analista de dados (2)
Analista de laboratório
Analista de relacionamento (Home Office)
Analista de RH (Área de Desenvolvimento)
Analista de RH (Departamento Pessoal)
Analista de RH (Norte do ES)
Analista de TI
Analista fiscal pleno
Assistente administrativo (Financeiro)
Assistente comercial
Assistente de atendimento
Assistente de departamento fiscal
Assistente de diretoria
Assistente de e-commerce
Assistente de Qualidade - PCD (Aracruz)
Auxiliar administrativo
Auxiliar administrativo de DP
Auxiliar de cabeleireiro
Auxiliar de carga e descarga/estoque
Auxiliar de consultório médico (Secretária)
Auxiliar de saúde bucal
Auxiliar de secretaria
Auxiliar fiscal (2 vagas para São Domingos do Norte)
Auxiliar Industrial PCD (2 vagas para São Domingos do Norte)
Consultor de vendas (2)
Eletricista manutenção extração III (Barra de São Francisco)
Eletricista manutenção I (São Domingos do Norte)
Eletricista manutenção II - (São Domingos do Norte)
Encarregado de produção de salgados (Ramo de Alimentos)
Estagiário de engenharia de produção
Executivo de contas (Jornal)
Gerente administrativo
Gerente comercial
Gerente de loja
Inspetor Estoque III indústria granito (2 vagas para São Domingos do Norte)
Líder logística (Cachoeiro de Itapemirim)
Mecânico manutenção extração III (Barra de São Francisco)
Mecânico manutenção II (2 vagas para São Domingos do Norte)
Motorista carreteiro (Produtos Perigosos)
Operador de monitoramento
Operador de produção industrial (ramo alimentício)
Operador de televendas
Operador industrial II (operador ponte rolante) indústria granito (4 vagas para São Domingos do Norte)
Operador industrial II (operador ponte rolante) logística (6 vagas para São Domingos do Norte)
Operador industrial II (pórtico rolante) indústria granito (3 vagas para São Domingos do Norte)
Operador industrial II (resinador) indústria granito (2 vagas para São Domingos do Norte)
Orçamentista
Pessoas com Deficiência PCD (Cadastro de Reserva)
Recepcionista (consultório veterinário)
Repositor de mercadorias
Representante comercial
Supervisor de Loja - (Código JM)
Supervisor de processos (São Domingos do Norte)
Supervisor de relacionamento com cliente (Cachoeiro de Itapemirim)
Técnico em mecânica (Aracruz)
Vendedor externo (Seguros)
Vendedor interno (3)
PSICO STORE
Currículos: Para concorrer às vagas é necessário cadastrar o currículo no site www.psicostore.com.br
Vagas:
Analista Comercial
Analista de desenvolvimento humano pleno
Analista de TI sênior
Analista de treinamento e desenvolvimento
Assistente de departamento pessoal
Auxiliar de vendas
Comercial
Gerente de loja
Líder de produção
Oficial via permanente (Colatina)
Supervisor de rastreamento
Supervisor de saúde
Técnico segurança do trabalho
Vendedor shopping
Vendedor técnico
RHOPEN
Currículos: podem ser cadastrados no site www.rhopen.com.br
Vagas:
Cozinheiro
Mecânico ll (São Gonçalo do Rio Abaixo - MG)
Instrutor operador de mina (Moçambique - África)
Vendedor de loja
Assessor de diretoria
Banco de Candidatos PCD (Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro)
Analista de sistemas
Assistente fiscal
Vendedor
Gerente comercial
Engenheiro em gestão portfolio (metodologia FEL)
Assistente de compras
Consultor de vendas
Analista de logística
Encarregado de expedição
Analista de relações ambientais (Rio de Janeiro)
Supervisor de manutenção portuária (Rio de Janeiro)
Gerente operacional logístico (Comércio Exterior)
Analista de Recursos Humanos (Colatina)
Analista de Inovação (Belo Horizonte)
Gestor de operação e logística (Macaé - RJ)
Analista de planejamento sênior (Serra)
Auxiliar de crédito e cobrança
Laboratorista II (Mariana - MG)
Motorista CNH D
Gerente clínica médica
Analista TI - transformação digital (Belo Horizonte)
Cientista de dados (Belo Horizonte)
Subgerente de loja
Consultor comercial (Autopeças)
Comprador internacional
Analista de recursos humanos
Analista success factors junior
Consultor success factors pleno
Consultor success factors senior
Analista desenvolvedor
CENTER RH
Currículo: Interessados realizar cadastro no site www.centerrh.com.br
Vagas:
Auxiliar administrativo financeiro (1)
Desenvolvedor junior (2)
Enfermeiro consultor educacional (1)
Auxiliar administrativo (1)
Entregador
Instalador de automação
Motorista
Supervisor de transporte
Técnico de enfermagem (2)