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Mais de 110 vagas de emprego abertas nesta quarta-feira (4)

Há oportunidades para cargos de níveis médio e superior. Os interessados podem cadastrar o currículo nos sites

Publicado em 04 de Julho de 2018 às 15:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jul 2018 às 15:07
Oportunidades para quem quer emprego com carteira assinada Crédito: Rafael Neddermeyer/Fotos Públicas
Oportunidades de trabalho para quem tem os níveis médio e superior. O Sistema Findes e outras três empresas de recrutamento e seleção estão com 117 vagas de emprego disponíveis nesta quarta-feira (4).
Os interessados devem cadastrar os currículos nos sites.
SISTEMA FINDES
Currículo: o cadastro deve ser feito no site www.sistemafindes.org.br.
Vagas: professor de ciências, técnico de segurança do trabalho e analista de comunicação PL.
PSICOESPAÇO
Currículo: o cadastro pode ser feito no site www.psicoespaco.com.br.
Vagas: São 37 oportunidades para trabalhar no interior do Estado. Há chances para atuar eletricista manutenção extração, líder logística, mecânico manutenção extração, operador industrial (operador ponte rolante, resinador, operador pórtico e polidor), supervisor de processos, inspetor estoque, eletricista manutenção, mecânico manutenção, mecânico manutenção, auxiliar industrial, almoxarife e auxiliar fiscal.
CENTER RH
Vagas: São 41 oportunidades para os seguintes cargos: agente de certificação digital (1), analista de TI (1), auxiliar de serviços operacionais (30), auxiliar de vendas (1), enfermeiro consultor educacional (1), instalador de automação (1), líder de segurança patrimonial (1), motorista (1), representante comercial (1), supervisor de transporte (1), vendedor externo (1) e vendedor (1).
Currículos: podem ser cadastrados no site www.centerrh.com.br
PSICO STORE
Currículo: pode ser cadastrado no site www.psicostore.com.br
Vagas: 36 chances para os seguintes cargos: analista de desenvolvimento humano pleno, analista de TI sênior, analista gestão integrada, analista TI-PCD, anfitrião, assistente técnico de planejamento e programação de manutenção, auxiliar de entrega, auxiliar de vendas internas, comercial, desenvolvedor de sistemas, gerente de loja, motorista de entrega, recepcionista, supervisor de rastreamento, técnico em eletroeletrônica e vendedor shopping.
 

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