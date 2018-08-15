Mais de 1,1 mil vagas em cursos para aprender uma nova profissão

Curso de Maquiagem oferecido pelo projeto OportunidadES Crédito: Divulgação Secti

Fazer um curso de qualificação é uma ótima oportunidade para quem quer aprender uma novo profissão para trabalhar por conta própria ou conseguir um emprego. Esta semana o Projeto OportunidadES está com 1.110 vagas abertas em Cariacica, São Mateus e Santa Leopoldina. São 33 opções de cursos. As aulas são de graça.

Pela primeira vez, os cursos semipresenciais serão oferecidos em São Mateus. São 200 chances destinadas aos profissionais da educação da cidade e da região. Do total, a oferta é de 100 vagas para cada curso: Recursos Tecnológicos para Educadores e Educação Especial e Inclusiva. As duas qualificações contam com 200 horas cada divididos em 188 horas a distância e 12 horas presenciais.

Para participar o candidato deve ter licenciatura plena ou complementação pedagógica em qualquer área de docência. Poderão também ser aceitos diplomas de bacharelado ou de tecnólogo, desde que seja comprovado um ano de docência. O resultado será divulgado no dia 30 agosto.

Em Santa Leopoldina, serão 300 vagas em 10 opções de cursos profissionalizantes de 40 horas. O resultado sairá no dia 28 de agosto.

Os interessados podem se inscrever até o dia 26 de agosto no site www.oportunidades.es.gov.br

Há ainda oportunidades de cursos em Cariacica. São 21 cursos de 40 horas. Ao todo, são 610 vagas para os moradores dos bairros Vista Dourada e Rosa da Penha. O prazo de inscrição vai até o dia 19 de agosto, no site citado acima. O resultado será disponibilizado no dia 22 de agosto.

Podem participar dos cursos em Santa Leopoldina e Cariacica os candidatos que moram na cidade, ou na região, e ter mais de 16 anos, exceto nos cursos de saúde em que o candidato deve ter mais de 18 anos.

Confira nas tabelas abaixo os cursos oferecidos:

CONFIRA OS CURSOS

SEMIPRESENCIAL SÃO MATEUS

CURSOS

Recursos Tecnológicos para Educadores (100)

Educação Especial e Inclusiva (100)

SANTA LEOPOLDINA

Local do curso: Centro de convivência da pessoa idosa, Rua Cabo Milton, S/Nº, Centro, Santa Leopoldina.

CURSOS

Balconista de farmácia (30)

Berçarista (30)

Costura (30)

Local do curso: Centro de Referência de Assistência Social (Cras), Rua Moxafongo, s/nº Centro, Santa Leopoldina.

CURSOS

Confeitaria básica (30)

Decoração de festas (30)

Design de sobrancelhas (30)

Maquiagem básica (30)

Preparação de massas (30)

Local do curso: Universidade Aberta Brasil (UAB), Rua Cabo Milton, S/Nº, Centro, Santa Leopoldina.

CURSOS

Excel (30)

Informática básica (30)

VISTA DOURADA - CARIACICA

Local do curso: EMEF Deocleciano Francisco da Vitória, Rua Setiba, 114, Vista Dourada, Cariacica.

CURSOS

Auxiliar de rotinas administrativas (30)

Auxiliar de secretaria (30)

Cuidador infantil (30)

Design de sobrancelhas (30)

Fotografia (20)

Informática básica (30)

Maquiagem básica (30)

Panificação (30)

Porteiro (30)

Preparação de salgados (30)

Recepcionista (20)

ROSA DA PENHA - CARIACICA

Local do curso: EMEF Rosa da Penha, Rua Castelo Branco, 34, Rosa da Penha, Cariacica

CURSOS

Almoxarife (30)

Atendimento ao cliente (30)

Auxiliar de departamento pessoal (30)

Auxiliar de estoque e armazenamento (30)

Auxiliar de secretaria (30)

Cuidador de idosos (30)

Decoração de festas (30)

Design de sobrancelhas (30)

Moda criativa (30)

Porteiro (30)